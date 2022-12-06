本报记者 龚 鸣 闫韫明 苏 航

民生工程是快速提升共建“一带一路”国家民众获得感的重要途径。9年多来，一大批合作项目稳步实施，帮助共建国家民众改善了生活、增加了收入，形成了接地气、聚人心的合作成果。

“五桥进一步方便了我们的出行”

从空中俯瞰马尔代夫胡鲁马累岛，五座桥如玉带横卧碧波之上。桥上车水马龙，特意留出的人行道上，行人不时驻足停留。去年底，由中国建筑股份有限公司承建的五桥项目通车，大大方便了当地民众的生活，也成为胡鲁马累的一张新名片。

胡鲁马累岛意为“邻近马累之地”，是为疏解马尔代夫首都马累用地紧张而分阶段填海开发的岛屿，也是马尔代夫最重要的新兴城市，被当地誉为“希望之城”。然而，长期以来，胡鲁马累一期岛和二期岛之间只有一座临时搭建的木桩小桥作为通道，居民出行十分不便。中国建筑股份有限公司在两座岛屿之间建设的五桥项目，成为方便当地人生活的“梦想之桥”。

五座桥最长跨度53米，工程虽小，技术含量却不低。建设过程中，项目团队克服了高温、高湿等不利施工条件以及新冠肺炎疫情影响，确保顺利竣工交付。五桥项目业主艾哈迈德·纳西夫评价说：“中国企业执行力强、对进度把控细致、对质量和安全要求严格。我们的合作又一次取得了成功。”

“过去小桥附近的道路简单铺了沙土，晴天车来车往，沙尘四起；雨天坑坑洼洼，又脏又乱还不安全。”家住马累的服装设计师乌维什因工作需要，时常在胡鲁马累一期岛和二期岛之间穿行。他说，随着五桥建成，再也听不到人们抱怨两岛之间的通行状况。“感谢中国企业。几年前，中企还承建了中马友谊大桥，从马累到胡鲁马累不再需要坐渡船。如今，五桥进一步方便了我们的出行。”

五桥项目让马尔代夫两个人口密集的填海岛屿实现互相连通，带动了周边地区商业、文化旅游业发展。当地青年哈桑在胡鲁马累二期岛上开了一家餐厅，沿着1号桥向北直走不到200米就能到。“桥梁通车后，我的小餐厅每天顾客络绎不绝，营业收入增加了不少。”哈桑说。

“五座桥就是最好的观景平台。”家住胡鲁马累一期岛的居民古瑞莎说，五桥项目完工后，一家人闲暇时会带着孩子去桥上散步，“平时出行便利了很多，节假日的生活也更加丰富了。”马尔代夫姑娘妮娜说：“中国企业在胡鲁马累承建了住房、桥梁等项目，丰富了这座城市的面貌，改善了我们的生活。”

“再也不用为水发愁了”

走出房门，崭新的水管从院子一角探出头来。拧开水龙头，清水汩汩流出。没几分钟，巴卜马力克就打了一桶水回屋。他又拎起满满一桶水走进羊圈，倒进小羊们的食槽。“有了自来水，用着真方便，再也不用为水发愁了！”

今年早些时候，中国电建集团港航建设有限公司承建的毛里塔尼亚德哈供水二期项目通过验收，家住东胡德省小镇廷贝德拉的巴卜马力克家第一次用上了自来水。

毛里塔尼亚地处西非，气候炎热干旱，降水量少且地下水储量小。“住在这一带，用水一直是个大问题。得套上驴车，来回走几公里去露天水井取水。一家人总是在烦恼怎么喝水、怎么做饭。”巴卜马力克家里有3个孩子，还有年迈的老人，取水是家里的一项重要任务。“不仅取水麻烦，也很难保证用水卫生。现在好了，在家拧开水龙头就有干净水。”

德哈供水项目覆盖东胡德省全境，将德哈地区较为丰富的地下水资源输送到内马、廷贝德拉、提跟尼、乐温那等多个市镇，累计铺设铸铁管道总长度约326公里，PE管道约250公里。据了解，项目日供水量可达1万立方米，能解决近34万人的饮水问题。

项目竣工仪式上，毛里塔尼亚水利和水处理部部长穆罕默德亲自品尝了管道供应的第一口水，对工程效果给予高度评价。“德哈供水项目成功实施，改善了居民们的生活条件。大家可以更便捷地喝上干净卫生的自来水，充足的水源也会促进畜牧业发展，对改善民生具有重要意义。”

因为德哈供水项目，巴卜马力克还学了一项技能，谋了一份工作，多了一份收入。“自从中国企业来到这里，我们获得了不少工作机会。我跟中国朋友学会了开车，现在已经很熟练了。”巴卜马力克说。加上新养的小羊，他算了算，收入比以前提高了好几倍，“孩子上学、老人赡养的问题都能解决了”。

“现在省去了取水时间，大家有更多的精力去工作了！”巴卜马力克说，项目实施期间，中国企业还为当地居民捐赠生活和医疗物资，帮助改善当地基础设施。“希望更多中国企业来毛里塔尼亚建设更多惠民项目！”

“人们愿意来这里就医”

南苏丹湖泊州首府伦拜克市的基尔·马亚尔迪特妇女医院（以下简称“基尔医院”）由中国援建，投运后一度受战乱影响而破败。2017年起，中国政府向基尔医院实施技术援助项目，派遣技术专家赴南苏丹开展日常修缮、维修保养和技术培训等服务，让医院焕然一新。

在第一期项目已帮助医院恢复部分功能的基础上，第二期技术援助项目组从2019年起对医院整体设施进行了维修。

电力短缺严重影响医院正常运营。第二期技术援助项目组组长张笑天介绍，项目组利用医院现有条件进行了电路改造，通过柴油发电和两处太阳能供电设备，实现了手术室24小时电力供应。

“以前医院条件有限，有时候手术时只能用手电筒照明。项目组引入太阳能技术，让手术室实现全天供电。项目组还为我们翻新医院，安装调试新型数字X光机等医疗设备，极大改善了我们的医疗条件和工作环境。”基尔医院医生杜特说。

为实现医院可持续化运营，项目组还编制培训教材、操作手册、维护保养手册等材料，开办土建、电力、给排水、医疗器械维护、X光机操作等专业培训，为医院培养各类技能人才，提高医院独立运营能力。

医院后勤员工马奎参加了技术培训项目，还全程参与了各项附带工程实施。如今，他已能独立进行土建作业施工，处理日常维护和修缮事宜，被人称为“工程师马奎”。“从中国朋友那儿我学习到很多技能，这是很棒的工作经历。”马奎说。

“医院整洁美观，人们愿意来这里就医，这令我们感到骄傲。”医务人员马尔博说。

“感谢你们为医院改造和技术培训等作出的贡献。”南苏丹卫生部次长维多利亚·阿尼布·马朱尔专门写信向中国专家致谢。她表示：“在中国的无私支持下，南苏丹的医疗条件得到显著改善。期待中国援朱巴教学医院改扩建二期等新项目顺利实施，帮助南苏丹提高疾病防治能力，增进民生福祉。”

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)