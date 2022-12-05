人民网首尔12月5日电 （记者马菲）第18届“茶字缘”晋济州暨第二届岁寒松柏“秋史杯”中韩青少年书法大赛作品展暨颁奖典礼2日在韩国济州举行。

本次大赛由韩中文化友好协会和山西省人民政府外事办公室共同主办。中国驻济州总领事王鲁新、韩国国民统合委员会企划委员长、第二届“秋史杯”中韩青少年书法大赛组织委员长崔载千、第17届全国市道议会议长协议会副会长、济州道议会第11任议长左楠守、韩中文化友好协会会长曲欢、济州广播公社代表理事李勇卓、济州耽罗罗共和国代表康禹铉现场出席。山西省人民政府外事办公室主任武绍忠、大赛组委会共同组织委员长、书法家都本基等线上致辞。

王鲁新在致辞中表示，中韩两国毗邻而居，友好交往源远流长。今年是中韩建交30周年。建交以来，两国关系取得跨跃式发展，两国政治互信不断深化，互利合作成果丰硕，经贸往来成果显著，人文交流日益频繁，多边合作高效顺畅，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的安全和繁荣作出了重要贡献。济州道对华各领域交流合作也取得丰硕成果，成为中国游客喜爱和中方投资集中的地区，济州道著名的“三多水”包装原材料来自中国企业，产品也出口到中国，一瓶矿泉水都体现着中韩经贸合作成果。面向未来，中方愿与韩方携手合作，加强交流、增进理解，扩大合作，携手开创中韩关系更大发展新的三十年。

王鲁新指出，日前中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

崔载千表示，中韩两国地缘相近、人缘相亲、文缘相通，尽管当前受疫情影响，但希望通过诸如本次书法大赛等活动不断增进两国青少年交流与理解，进一步促进两国民间友好合作。

山西省人民政府外事办公室主任武绍忠表示，在中韩建交30周年和中韩文化交流年之际能举办此次活动恰逢其时非常有意义，山西自然风光秀美、历史文化悠久、文化遗产享誉全球，欢迎韩国各界朋友来山西作客。希望双方青少年能够更加深入地了解两国文化交流历史，加深相互理解，不断传承友谊，成为未来两国友好交流合作的使者，为两国友好关系的不断发展做出新的贡献。

活动现场共展出中韩青少年优秀书法作品60余幅，其中山西省提供作品30幅。经过大赛评委会的严格评选，最终评选出获奖作品18幅。 活动现场还通过图片展示了山西的自然风光、非物质文化遗产和特色产品。

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