新华社杭州11月26日电 题：在“世界超市”看全球贸易新风向——来自第28届义博会的观察

新华社记者屈凌燕、王聿昊、林光耀

从“数字老板娘”到AI主播，从五金小家电到新能源产品，从货物出口到供应链服务，被称为“世界超市”的义乌市场新业态、新模式迭出。11月24日至27日，以“新起点、新市场、新发展”为主题的第28届中国义乌国际小商品（标准）博览会在浙江义乌举行。在这里，新兴领域“中国制造”汇聚一堂，万种商品吸引全球客商目光。

11月24日至27日，第28届中国义乌国际小商品（标准）博览会在浙江义乌举行。新华社记者林光耀 摄

在义乌市场发现“流量密码”

“大家好，我是义乌老板娘。”身着蓝色旗袍的“数字老板娘”正在义博会现场热情地招呼客商，这个AI技术打造的“老板娘”可以为客商介绍产品、协助下单，让大家充分感受到市场经营模式和业态的变迁。

今年恰逢义乌市场建设40周年，货郎手摇的拨浪鼓、针头线脑、发条玩具……走进义博会“义乌小商品故事”展，一批老物件勾起了大家的回忆，观众惊奇地发现这些不同年代的“爆款”原来都出自义乌。

镜头聚焦回现在，今年的流量明星无疑是“义乌制造”的足球、奖杯、徽章等世界杯周边商品。作为卡塔尔世界杯官方授权的纪念品足球生产商之一，让义乌奥凯体育用品有限公司创始人吴晓明更自豪的是，公司成为“竞赛用成年足球”浙江制造标准的起草单位。

11月24日，义乌奥凯体育用品有限公司创始人吴晓明在义博会展区介绍自主品牌的竞赛用足球。新华社记者屈凌燕 摄

义博会至今已举办28届，义乌也从40年前的“马路市场”发展成为汇聚全球210万种商品的“世界超市”。一个个爆款产品的背后，让义乌小商品走向世界的“流量密码”，是中国制造的强劲动能、持续推进的对外开放、便捷可靠的供应链服务。

升级供应链 疏通国际贸易堵点

疫情影响下，义乌市场积极探索，建立适应当下新贸易模式的供应链体系。为此，本届义博会新设供应链展区。

“从国内集拼货品到美国消费者签收，我们只需13天，比传统海运快得多。”浙江盈和国际物流有限公司业务总经理程生林介绍，公司自主开发的云端物流数字系统，实现了客户下单到货品签收全流程数字化和可视化。瞄准跨境电商市场，将传统海运的“港到港”模式升级为“门到门”一站式服务，2021年浙江盈和服务万余个跨境电商卖家，带动贸易额超13亿美元。

浙江托尼供应链管理有限公司深耕印度市场，开辟“托尼专线”品牌。“以前我们是物流企业，如今更像是中印物流多式联运的设计师。”该公司经理杜跃刚介绍，公司在义乌布局了万余平方米的云仓，可为卖家代发货并提供海运、空运双清等服务，帮助中小微企业打通物流堵点。目前，已覆盖95%在义乌采购的印度公司。

11月25日，定位全球数贸中心的第六代义乌市场正式开工，该市场整合数字技术优势，为商户提供供应链、资金链、物流和仓储等全方位服务。浙江省金华市委常委、义乌市委书记王健表示：“数字贸易改革是义乌当下的最大变量，也是市场创新发展的最大增量。”

布局新能源 在市场上感知产业风口

“世界超市”义乌市场是全球贸易的风向标，这从义博会首次设立的新能源主题展区就可以窥见一斑。义博会上，多家当地头部光伏企业参展，数家新入驻义乌的新能源企业也在此集中亮相。

“光伏产品在塞内加尔很有市场，我们那边阳光充足，适合发展光伏发电。”在太阳能电池组件生产商晶澳太阳能科技股份有限公司的展位前，塞内加尔客商穆哈马杜正饶有兴致地和参展商交流。晶澳华东区销售总监韩国庆介绍，高品质的太阳能电池组件在海外需求旺盛。

11月24日，在义博会新能源主题展区，参展商（左）向一位塞内加尔客商介绍太阳能光伏产品。新华社记者黄宗治 摄

“义博会是公司开发新客户、寻求新发展的平台。”河北高晶光伏科技有限公司企业外贸部负责人朱卫琴说，被义乌光伏光电产业集聚区所吸引，企业今年6月在义乌设立了办事处。

近年来，义乌市积极打造光伏光电产业集群，汇聚了晶科能源、天合光能、东方日升、爱旭等光伏头部企业，形成了较完整的产业链。义乌海关数据显示，今年前10个月，义乌出口太阳能电池价值263.1亿元，同比增长247.4%。

“目前，义乌市场的新能源应用产品已形成一定的经营群体，经营主体数量超过600户。”义博会新能源展区相关负责人介绍，瞄准新能源市场需求、立足自身优势，义乌国际商贸城正在积极打造全国新能源产品展示交易的专业市场。

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