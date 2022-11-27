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中企承建佩列沙茨大桥通行车辆数量破百万

2022年11月27日09:42 | 来源：新华网
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　　新华社萨格勒布11月26日电（记者李学军）克罗地亚公路协会负责人斯拉维沙·巴比奇日前在接受新华社记者采访时表示，由中国路桥公司承建的克罗地亚佩列沙茨大桥通车至今，已经有超过100万辆汽车安全驶过，大桥运行状况良好。

　　巴比奇说，佩列沙茨大桥自今年7月26日通车以来，平均每天经过大桥的车辆都在8500辆以上。在今年旅游高峰时期，每天经过大桥的车辆都超过了15000辆。经过大桥的车辆数量之多，大大超出了人们的预期，有力推动了克罗地亚南部科尔丘拉、杜布罗夫尼克等地的经济和民生发展。

　　巴比奇对大桥的质量予以高度评价。他说，今年4月，大桥附近地区发生了5.6级地震，但是大桥没有出现任何故障，克罗地亚人对这座桥的质量感到非常满意，对中国建设者们表示由衷的感谢。

　　佩列沙茨大桥项目负责人曾令华表示，佩列沙茨大桥已经在克罗地亚积累了良好的口碑，中国路桥公司今后将会继续进一步拓展同克方的合作，做大、做强中企在克罗地亚乃至欧洲的品牌效应。

　　中国驻克罗地亚大使齐前进对记者表示，佩列沙茨大桥是中克合作之桥、发展之桥、友谊之桥，在中克两国领导人掌舵引航下，两国的互利合作日益宽广，民心相通历久弥新。中克建交30年的经验表明，虽然两国相距千山万水，但只要坚持相互尊重、平等相待，搭建更多互信合作友谊之桥，就能跨越山海之远，走出互利共赢之路。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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