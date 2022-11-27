新华社北京11月26日电（记者侯雪静）联合国粮农组织驻华代表文康农日前在“2022科技赋能乡村发展国际论坛”上表示，联合国粮农组织在全球推进“数字千村”行动计划，推动农业可持续发展。联合国粮农组织正与中国政府合作，通过南南合作和三方合作等，将中国数字乡村建设的经验和案例在亚太区域乃至全球范围内分享。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示，在中国，数字化技术使生产更加高效、市场更加融合、金融服务更加便捷，促进农村价值链、产业链发展，相关经验和做法可为其他发展中国家提供借鉴。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，疫情下中国涌现出“云课堂”、无人机喷洒农药、直播带货助销农产品等做法，充分彰显科技助力乡村发展的中国智慧。当前世界粮食系统亟须转型，我们须高度重视数字技术对农业发展的推动作用。

本次论坛上还发布了《科技赋能乡村发展2022：数字科技赋能乡村产业发展》报告。报告认为，新冠肺炎疫情对各国的粮食安全和农业生产带来挑战，中国政府及其互联网企业在数字技术赋能农业生产、拓展农业价值链、农村数字金融等领域做出有益探索，为发展中国家的农业农村转型提供有益借鉴。

根据报告，在中国东部地区，数字技术对农村发展推动作用主要体现在完善供应链、促进产供销全链条数字化等；在中国西部地区，数字技术主要表现在弥补城乡“数字鸿沟”，帮助“小农户”链接“大市场”，对促进农民增收和农村可持续发展起到前所未有的推动作用。

英国皇家社会科学院院士、北京师范大学外籍教授罗伯特·沃克表示，中国数字农机、精准农业、电子商务、数字金融等从根本上提升了农村经济生态。同时，我们也要认识到数字技术驱动的乡村发展，有赖于蓬勃发展的城市经济，因此未来应继续加大推动城乡更加协调发展。

“2022科技赋能乡村发展国际论坛”由中国互联网新闻中心、联合国粮农组织驻华代表处、联合国世界粮食计划署中国办公室等联合主办。

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