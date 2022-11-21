新华社埃及沙姆沙伊赫11月21日电 随笔：联合国气变大会传递重要信息

新华社记者陈梦阳 段敏夫

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）20日于埃及沙姆沙伊赫闭幕。在将近两周的时间里，世界再次将目光聚焦到事关人类前途命运的气候变化问题上。行动！落实！本次联合国气候变化大会向全球发出共同呼吁。

“救救地球！”“不要空话要行动！”大会收到来自世界各地的呼声。面对越来越频繁、越来越严重的洪水、干旱、飓风、沙尘等极端天气事件带来的灾难和威胁，全球没有一个区域可以独善其身。

在适应和减缓气候变化以及实现发展方式转型等应对全球气候变化问题的各方面，无论是资金实力，还是技术储备，发展中国家的现状都与应对气候变化的实际需求相差甚远，处于相对弱势地位。连续四个雨季缺雨给拥有丰富农业和渔业资源的索马里造成了灾难性影响，索马里总统抗旱问题特使瓦尔萨马日前表示“我们无法充分利用这些优势，因为干旱影响了国家发展”。今夏三分之一国土被洪水淹没的巴基斯坦代表也大声疾呼，“我们自身无力应对，需要外界帮助。”

历史上，发达国家曾长期享受无序碳排放带来的发展红利，人均历史累计碳排放量远超发展中国家。对于全球气候变化，发达国家有不容推卸的责任，以及不容逃避的义务。9月出版的美国《外交事务》杂志刊文指出，“西方国家必须诚实、认真地履行其发展援助和气候融资承诺。”

发达国家在2009年哥本哈根会议上承诺提供每年1000亿美元气候援助资金，至今未完全落实。与会的雨林国家联盟执行主任凯文·康拉德指出，为逃避1000亿美元气候融资，西方国家找了很多借口。“很明显，他们只是不愿在应对气候变化问题上投资。”

作为最大的发展中国家，中国始终以负责任的态度积极参与全球气候治理，提前超额完成2020年气候行动目标，公布实现碳达峰、碳中和的时间表、路线图，并出台落实双碳目标的“1+N”政策体系，在可再生能源发展领域全球领先，以实际行动为全球气候治理增添正能量。在本次COP27上，习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华指出，现在不是需要重新谈判，而是重在落实！

面对全球气候变化，留给人类的时间已经不多，没有一个国家可以置身事外。各国都应秉持人类命运共同体理念，按照“共同但有区别的责任”原则，齐心协力应对危机。发展中国家在全球气候变化上面临的危机和困境也是全人类的危机和困境，发达国家应多倾听发展中国家的呼声，真正落实自己的承诺，切实帮助发展中国家解决实际问题。一些发达国家在履行应对气变责任方面的拖延、双重标准甚至“开倒车”的行为只能加速危机的进展，最终危及全人类。

本次大会就《公约》及《京都议定书》《巴黎协定》落实和治理事项通过了数十项决议，其中建立损失与损害基金成为一大亮点。联合国秘书长古特雷斯在大会闭幕后发表声明对基金的建立表示欢迎。他说，虽然单凭这一点不足以解决气候危机，但表明各方在重建信任，地球正在迅速接近气候变化临界点，面对这场全球危机，“人类必须合作”。（参与记者：姚兵、沈丹琳、余福卿、隋先凯）

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