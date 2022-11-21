新华社尼科西亚11月20日电 综述：电价飙升 塞浦路斯转向太阳能电池板

新华社记者郭明芳

为缓解用电价格飙升的压力，塞浦路斯政府今年不断加大对家用光伏发电和房屋隔热改造的补贴力度，对家庭安装太阳能电池板的补贴几乎翻番。塞浦路斯官员日前表示，政府降低电力成本的举措得到民众积极响应，家庭用电正加速向太阳能转型。

塞浦路斯电力局官员季米特里斯·纳萨奈尔日前对新华社记者表示，塞浦路斯政府5月底公布新的应对气候变化和降低电力成本行动计划。作为审批机构，塞浦路斯电力局在计划实施一周后就收到2260份申请。目前，每月申请量维持在约1000份，远高于2020年和2021年的每月400份左右。

塞统计局本月早些时候表示，自乌克兰危机升级以来，电、石油和石油产品价格均大幅上涨。塞浦路斯能源、商业和工业部已将原先补贴计划的预算提升40%。对2017年1月1日前获得房屋建设规划许可、申请安装光伏太阳能发电板的家庭，每千瓦太阳能光伏装机容量给予375欧元补贴，山区家庭的补贴额度在前述标准上增加50%，困难家庭的补贴标准提升至每千瓦1000欧元。

在谈到获批周期时，纳萨奈尔说，由于申请人数众多，电力局工作人员不得不周末加班，但即便如此一些申请人也要等数月才能获批。

“我被告知两三个月后能轮到审查我的申请。”申请人米哈利斯·马拉斯对记者说，他之前就有安装太阳能电池板的想法，能源危机和政府提高补贴促使他做出了这一决定。

他预计，安装太阳能电池板后，自己每两个月的电费会从430欧元减少到180欧元左右。加上政府补助，五年内有望收回成本。

塞浦路斯能源部的目标是，到2030年使塞浦路斯近一半的家庭拥有太阳能电池板。塞浦路斯人口约100万，每年阳光灿烂的日子超过300天。

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