新华社日内瓦11月20日电 专访：美联储加息负面效应外溢——访美国知名投资家瑞·达利欧

新华社记者陈俊侠 徐驰

全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧日前接受新华社记者书面专访时表示，美联储激进加息负面效应外溢，造成欧洲面临两难经济抉择，一些发展中国家经济也受到影响，美元作为重要储备货币的吸引力下降。

新冠疫情暴发后，为应对疫情对美国经济的冲击，美联储实施超宽松货币政策，美国广义货币供应量在2020年2月后的两年里增加了约40%。超量发行货币被认为是美国通货膨胀严重的主要原因之一。

针对高通胀，美联储今年以来转向货币紧缩政策，连续激进加息。达利欧认为，仅靠货币紧缩很难从根本上控制通胀。因为通胀将造成民众购买力下降，而货币紧缩政策则会削弱需求，进而伤害经济。美联储需要折中协调，而非走极端。

他表示，美国政府采取的所谓“友岸外包”、科技行业出口限制等逆全球化政策将持续造成供给受限，导致通胀问题更加顽固。

美联储激进加息外溢效应也影响到欧洲。达利欧认为，欧元区此前尽管没有像美国一样“大水漫灌”般超发货币，但欧洲央行目前也面临加息压力。“美国现在紧缩的力度更大，而欧洲并没有同等幅度紧缩，造成货币贬值，欧洲通胀相比美国更加严重。”

达利欧认为，欧洲央行如果不能跟上美联储加息力度，欧洲将遭遇更严重的资本出逃，欧元也会进一步走低。

自今年3月以来，美联储已连续6次加息且连续4次加息75个基点，累计加息375个基点，同时给市场传递今年内还会再次加息的信号。今年以来，欧洲央行已累计加息200个基点。

达利欧认为，欧元区各国财政状况不一，需要平衡债权人和债务人的利益，而欠明朗的政策加上原本就不佳的经济状况使市场缺乏信心。货币紧缩政策也使欠下巨额债务的国家偿债困难。

“这置欧洲央行和财政政策决策者于两难的局面：一方面加息可能造成滞胀，另一方面财政扶持又会加剧赤字，政府不得不举债。这对欧洲债券和欧元而言都很糟糕，对欧洲股市和经济也有负面影响。”

此外，达利欧认为部分发展中经济体在紧缩货币环境中受创最大，这些国家美元债务负担不断加重。

达利欧预测，未来出于对美元被武器化的恐惧等，美元作为财富储藏手段的吸引力将变得很低。

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