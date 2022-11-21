本报记者 于 洋 刘玲玲 张慧中

核心阅读

随着经济社会发展、产业结构优化升级，欧洲一些城市逐渐落后于时代，无法最大程度满足居民生活需求，亟待加快城市转型振兴。为此，当地政府重新调整城市布局，挖掘特色资源、推动优势产业集群发展，加快城市面貌更新，增强城市吸引力和凝聚力，让城市重现生机与活力。

波兰卡托维兹——

能源城市“华丽转身”文化创意城市

波兰南部城市卡托维兹是联合国教科文组织认可的“音乐创意城市”，也是“欧洲电竞之都”，还是波兰著名的会展中心。漫步在卡托维兹大街小巷，随处可见音乐工作室、文创工作坊和电竞培训中心。每年，来自欧洲各地的大批青年到此参加各类文化活动。今天的卡托维兹充满朝气与活力，然而十几年前这里却是另一番模样。

自19世纪以来，卡托维兹就是欧洲煤炭产业的心脏之一，产煤量占波兰总产量的90%以上，被称为“波兰煤都”。长期的煤炭开采，加上波兰经济在上世纪90年代的衰退，导致卡托维兹经济破败、人口流失、环境污染严重。波兰中央统计局公布的数据显示，2012年至2014年当地年轻人的失业率达25%，卡托维兹承受着城市转型振兴的巨大压力。

卡托维兹地处边境地区，波兰、德国、捷克等国的文化在此碰撞交流，加上这座城市的基础设施比较完善，且拥有良好的文化产业基础，市政府于是将发展文化创意产业作为振兴城市和推动可持续发展的大方向。

2013年，作为电子竞技领域顶级赛事之一的英特尔极限大师赛在卡托维兹举行，市政府看到了电竞产业的发展机遇。近年来，市政府全力支持举办电竞赛事，积极发展配套服务产业，最终成为英特尔极限大师赛的重要比赛场地。2018年，到现场观看英特尔极限大师赛全球总决赛的观众达到17万多人次，卡托维兹因此获得不菲收益。今年29岁的当地市民米哈尔创办了一家电竞工作室，生意越做越好，“这座城市正变得越来越年轻，我为此感到骄傲。”

音乐创意产业是卡托维兹的另一张名片。卡托维兹积极融入欧洲音乐市场，推动音乐产业发展，增加相关就业机会，吸引了大量欧洲青年音乐人到此发展。卡托维兹创建了名为“音乐枢纽”的孵化所，为青年音乐人打造发展平台、提供咨询服务。现在，卡托维兹每年举办约27个音乐节，可带来数百万欧元的收入。

今年6月，第十一届世界城市论坛在卡托维兹举办。联合国人居署高度评价卡托维兹在城市转型、经济转型、生态责任、都会发展、活动举办等领域取得的瞩目成就，实现了从能源城市到文化创意城市的“华丽转身”。

法国诺让勒罗特鲁——

“城市中心行动”计划的受益者

诺让勒罗特鲁位于法国中北部中央—卢瓦尔河谷大区，近期，该市新修建的圣波尔广场揭幕，成为当地兼具商业和娱乐功能的全新地标。“受益于法国政府推出的‘城市中心行动’计划，能容纳约4000人的新广场终于落成，为市民提供了更多的休闲娱乐空间，丰富了市民生活，增加了城市活力。”市长哈罗德·胡瓦尔特表示。

近年来，由于种种原因，像诺让勒罗特鲁这样的中小城市逐渐丧失商业活力，失去对民众的吸引力，加之住房条件不佳等，城市发展面临困境。法国中央政府于2017年12月启动“城市中心行动”计划，加强同中小城市政府合作，通过提供资金支持、专业指导等方式，协助当地推进住房改造、拓展商业区域、完善公共服务设施建设、加强历史遗产保护等，努力促进城市振兴。目前已有200多个法国中小城市加入该计划。法国主管地方行政区事务的部长级代表卡罗琳·卡耶表示，诺让勒罗特鲁市2018年加入该计划以来共获得960万欧元资金支持，用于城市振兴和改造。

“诺让勒罗特鲁市开发绿色道路以来，骑行爱好者数量增加了10倍，更多游客慕名而来。”胡瓦尔特介绍，该市推出了多个城市开发和振兴项目，包括修建圣波尔广场、建设自行车道、拓展餐厅露天平台、种植树木、完善停车场设施等，这些举措让该市在经济发展和公共服务方面更具优势，市民的生活质量和幸福指数进一步提升，吸引了更多游客。

根据法国生态转型和国土凝聚部的数据，当前法国政府已经投入近40亿欧元推进约6000个城市改造项目落地，约200个受益城市中的1120个项目获得支持，共建设或修复了81个营业场所。一项调查显示，51%参与该计划的中等城市市长认为城市活力因此获得进一步提升。

德国魏玛——

利用历史文化底蕴发展“大学城市”

漫步德国魏玛市街头，从魏玛德国国家剧院和国立乐团外的歌德与席勒雕像起步，短短数分钟即可到达安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆，歌德、席勒、李斯特故居以及包豪斯博物馆等地。穿过伊尔姆公园，著名的现代主义风格建筑——号角屋静静矗立在蓝天下。如今的魏玛，博物馆、名人纪念馆等文化坐标比比皆是，有数不清的历史、看不完的故事。

魏玛拥有深厚的历史文化底蕴，该市多处建筑、遗址入选联合国教科文组织世界遗产名录，多次获选“欧洲文化之都”。然而，在城市化过程中，由于未能及时、顺利地实现后工业时代产业转型，魏玛在1990年前后曾面临财政问题和人口流失困境。面对转型难题，魏玛市政府充分利用自身历史文化优势，制定城市振兴政策，通过发展商业和旅游等助力城市振兴、吸引人才。

德国联邦政府十分看重魏玛的文化特色，将其列入德国的城市振兴计划，确定魏玛的8个区域为优先发展区域，重点将建筑和文化遗产更好融入城市景观，开发休闲和自然区域等。1990年至2010年间，魏玛市政府拨款2.11亿欧元，开展“模范城市”“魏玛2030”“席勒年”等一系列项目及纪念活动，其历史积淀及文化创意提高了城市吸引力，不少艺术家、企业家、自由职业者等人群定居魏玛。截至2011年，旅游业每年为魏玛提供8000万欧元收入。2001年至2009年，当地人口增加了13%。魏玛注重发展“大学城市”概念，魏玛包豪斯大学和李斯特音乐学院两大文化机构为该市提供了最多的工作岗位。2009年至2015年，仅包豪斯大学的员工就增加了50%以上。

为拓宽城市产业类型，避免单一产业导致人口流失，魏玛市政府进行了详细规划。例如，2004年，魏玛与附近城市埃尔福特及耶拿共同启动“埃尔福特—魏玛—耶拿脉冲区”项目。埃尔福特有悠久的农业传统和许多以电子技术、半导体和光伏为重点的中小型企业，还是德国和中欧的物流中心，耶拿则在光学行业方面世界领先。该合作项目推动了魏玛的科学发展、研究、创新活动，助力高科技产品商业化。

（本报华沙、巴黎、柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)