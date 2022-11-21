本报记者 俞懿春 崔 琦 戴楷然 刘玲玲

在二十国集团（G20）领导人第十七次峰会上，习近平主席准确把握世界大势和时代潮流，深入阐述推动全球发展的中国主张，呼吁各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，推动更加包容、更加普惠、更加有韧性的全球发展。

“我们要推动更加包容的全球发展。团结就是力量，分裂没有出路。我们生活在同一个地球村，面对各种风险挑战，应该同舟共济。”习近平主席的重要讲话掷地有声，为推动国际社会携手努力，开辟合作共赢的新境界注入强劲动力。

为实现全人类共同发展贡献中国力量

“甘蔗同穴生，香茅成丛长。”习近平主席引用印尼谚语，道出一个朴素真理：分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择。

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。

面对世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席提出要推动更加包容的全球发展，中国智慧、中国方案受到国际社会的广泛认同和赞誉。

西班牙首相桑切斯表示，习近平主席在二十国集团峰会上倡导团结合作应对全球挑战，推动更加包容的全球发展，我完全赞同。中国始终是国际秩序的稳定力量。

巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略说，中国注重从更加全球化、更具包容性的角度解决问题，积极参与二十国集团等合作机制，倡导互利共赢，受到国际社会信赖。

“包容”，增加了发展的视角和权重，拓展了国际经济合作的内涵，是“G20时间”中国声音的关键词之一。

“广纳良言，充分倾听世界各国特别是发展中国家声音，使二十国集团工作更具包容性，更好回应各国人民诉求。”

“二十国集团应该继续发挥引领作用，确保世界经济开放、包容、平衡、普惠发展。”

“我们应该坚持以人民为中心，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队。”

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从G20杭州峰会“包容”一词被正式纳入世界经济增长框架以来，中国多次在二十国集团这一重要国际经济合作论坛上强调“包容”的重要性，展现了推动各方聚焦发展议题、共促发展合作的一贯立场。

着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，去年9月，习近平主席提出全球发展倡议。一年多来，已有100多个国家和多个国际组织共同推进这一倡议，“全球发展倡议之友小组”成员已逾60国。全球发展倡议写入中国同东盟、中亚、非洲、拉美、太平洋岛国等合作文件。

中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理研究室主任、国家全球战略智库研究员任琳表示，推动更加包容的全球发展，充分彰显了中国落地落实全球发展倡议、推进联合国2030年可持续发展议程的强烈意愿和坚定决心。

“中国主张直面全球发展事业面临的挑战。为此，中国推动构建人类命运共同体，提出一系列重大倡议，为增进各国民生福祉、实现全人类共同发展贡献中国力量。”北京大学国际关系学院教授翟崑表示。

构建人类命运共同体理念的具体体现

“人类文明已经进入21世纪，冷战思维早已过时。我们应该携手努力，开辟合作共赢的新境界。”站立时代潮头，中国声音坚定一如既往。

放眼全球，冷战思维和强权政治阴霾不散。以意识形态划线，搞集团政治和阵营对抗，只会割裂世界，阻碍全球发展和人类进步。翟崑表示，推动更加包容的全球发展的主张正是对这些挑战的回应。任琳表示，中方在二十国集团领导人峰会上提出的中国方案，充分体现了反对将世界经济政治化、工具化、武器化的坚定立场。

海纳百川，有容乃大。世界多样性和各国差异性，应当成为发展的活力和动力，而非阻碍。二十国集团巴厘岛峰会期间，习近平主席强调各国应该相互尊重，求同存异，和平共处。作为联合国安理会常任理事国和世界上最大的发展中国家，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

在巴厘岛峰会上，中方表示支持非洲联盟加入二十国集团。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，要增强对发展中国家的关切，提升多边合作机制中发展中国家的话语权，中国在维护发展中国家的正当权益和发展空间方面始终走在前列。

“各国只有摒弃意识形态划线，才能战胜挑战、实现更大发展。”法国席勒研究所研究员塞巴斯蒂安·佩里莫尼认为，推动全球发展更具包容性是构建人类命运共同体理念的具体体现，得到国际社会广泛认同和支持。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说：“中国致力于促进各国和谐共处，推动合作与发展，是当前充满不确定性的世界中的一盏希望明灯。”

与各国共同探寻全球治理的有效路径

一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，是世界经济重回增长轨道并实现中长期稳定发展的有力保障。推动更加包容的全球发展，国际社会应该致力于建设开放型世界经济，不应该以邻为壑，构筑“小院高墙”，搞封闭排他的“小圈子”。

“经济全球化仍是当今世界经济的主要特征和发展趋势之一。中国持续扩大高水平对外开放，将为世界经济复苏注入强劲动力，推动更加包容的全球发展。”中国国际问题研究院世界经济与发展研究所研究员姜跃春说。

中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%；成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴；连续举办进博会、服贸会、广交会、消博会等高水平开放展会……秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，中国在建设开放型世界经济和完善全球治理体系方面的重要作用不可替代。

从推动贸易和投资自由化便利化，到同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”；从与多个国家一道倡导建立全球清洁能源合作伙伴关系，并在二十国集团提出国际粮食安全合作倡议，到在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

“中国始终坚持真正的多边主义，致力于与各国共同探寻全球治理的有效路径，并愿同各国一起推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”任琳表示。

“共建‘一带一路’倡议以及全球发展倡议得到很多国家响应，将推动加快落实联合国2030年可持续发展议程。”佩里莫尼表示。

追求幸福生活是各国人民的共同愿望，实现共同发展是人类进步的重要基础。推动更加包容的全球发展，将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为人类进步事业作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)