人民网讯 11月20日，“2022中俄视听传播周”以线上方式成功启动。国家广播电视总局副局长乐玉成、俄罗斯数字发展通信与大众传媒部副部长切尔科索娃、俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫发表视频致辞。

国家广电总局副局长乐玉成视频致辞

乐玉成说，中俄视听周自2019年创办以来，不断推动两国视听合作呈现良好发展态势。特别是面对新冠疫情的严峻考验，中俄视听媒体克服困难，携手前行，不断创新合作方式、取得新的成绩，促进两国人民相互了解和传统友谊。中方愿与俄方进一步加强管理理念和产业政策沟通协调，积极引导和鼓励更多市场主体在内容创作、技术研发、营销推广等方面深化合作，激发中俄视听产业合作新动能，为中俄人文合作、中俄友好关系发展作出新的更大贡献。

俄罗斯数字发展通信与大众传媒部副部长切尔科索娃视频致辞

切尔科索娃表示，加强俄中视听领域合作是双方优先合作方向之一。面对时代之变，俄中媒体合作分委会引领双方媒体合作持续不断深化。双方每年共同策划丰富多彩、形式多样的媒体活动，致力于支持和推动两国媒体领域合作。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫视频致辞

莫尔古洛夫说，面对疫情影响，两国媒体积极创新推动俄中媒体领域交流合作不断发展。视听传播周是两国媒体合作亮点项目，相关活动将为俄、中观众提供视听盛宴，增进两国人民相互了解。

“2022中俄视听传播周”将开展“2022中俄优秀视听作品互译互播”、中俄青年云歌会、中俄短视频大赛、第二届中俄动画产业对话会等一系列主题活动，不断深化两国视听产业交流合作。

互译互播相关视听节目

“2022中俄优秀视听作品互译互播”将联合湖北广播电视台、咪咕视讯科技有限公司、北京尚斯国际文化交流有限责任公司、俄罗斯红线电视台、金砖电视台、鄂木斯克电视网络集团、SPBTV等机构，从2022年上半年至2023年上半年陆续相互播出《习近平治国方略：中国这五年》《创新中国》《瑞奇宝宝》（第四季）等一批精品佳作。

2022中俄青年云歌会

中俄青年歌会节目由吉林广播电视台与俄罗斯符拉迪沃斯托克FM联合主办，于启动仪式之后在吉林广播电视台影视频道、吉林网络广播电视台、吉视网、吉视通 APP、俄罗斯滨海边疆区公共电视台、YouTube等平台同步直播。双方青年共同演绎中俄经典和现代歌曲，展现两国多姿多彩的文化风貌。

2023年第二届中俄短视频大赛以“朝气生活，一起向未来”为主题，面向中国与俄罗斯短视频创作者征集主题契合、积极向上的高质量短视频内容。最终大赛优胜作品将有机会在两国重大活动、时间节点，以及重要媒体平台展播。

动画产业对话会部分推介作品

第二届中俄动画产业对话会由中华广播影视交流协会、中国动画学会、俄罗斯动画协会共同主办，邀请两国动画制作机构、播出平台和动画衍生品研发公司围绕“内容合作”和“产业发展”两大主题展开交流，洽谈合作，进一步推动两国动画产业深度合作。

自2019年开始，国家广播电视总局与俄罗斯数字发展通信与大众传媒部共同推出“中俄视听周”活动，打造中俄视听产业机制化、品牌化合作平台。截止目前，推动签署版权贸易、合作制作、译制播出等多项合作协议，互译互播《舌尖上的中国》《索尔仁尼琴的日记》《螺丝钉》《玛莎和熊》等百余部中俄视听佳作，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系发展营造良好舆论氛围。

(责编：燕勐、常红)