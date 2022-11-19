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中国派出专家组赴乌干达执行农业南南合作项目

2022年11月19日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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专家组出征。图片由农业农村部对外经济合作中心提供
专家组出征。图片由农业农村部对外经济合作中心提供

人民网北京11月19日电 （记者苑基荣）日前，农业农村部落实全球发展倡议，启动中国—FAO—乌干达（三期）南南合作项目，并完成专家选派工作。11月19日，9名来自四川的农业专家正式启程赴乌，执行为期三年的农业技术合作任务。

2022年是中国与乌干达建交60周年，为推动实现2030年可持续发展议程，提高粮食安全保障能力，中国—FAO—乌干达（三期）南南合作项目将在此前成效基础上，设立南南合作农业技术创新中心，用好“中乌农业合作产业园”“中乌农业技术示范中心”两大平台，在水稻、水产、畜牧三大领域开展合作，建立水稻高产示范区、水产价值链研发中心和畜牧业产业升级可持续循环系统，打造中国—FAO南南合作旗舰项目与品牌。

行前，农业农村部、联合国粮农组织、乌干达农牧渔业部、四川省人民政府共同举办出征仪式，为外派专家组送行。

中国、FAO、乌干达已于2012—2014年、2016—2018年实施两期南南合作项目，共计47名中国专家和技术员到实地帮助乌干达提高粮食安全水平，以减少饥饿与贫困。项目赢得良好政治、经济、社会效益，获得乌干达总统书面赞誉，荣获“首届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。

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(责编：贾文婷、刘慧)

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