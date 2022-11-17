人民网布达佩斯11月17日电 （记者于洋）11月16日，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，成功协助匈牙利政府发行20亿元绿色主权熊猫债，发行期限3年，票面利率3.75%。这是中国银行第四次协助匈牙利政府发行熊猫债，也是今年《中国绿色债券原则》发布以来，境外主权发行人首次在中国债券市场发行绿色债券。

中国驻匈牙利使馆公使衔参赞刘波指出此次绿色主权熊猫债的成功发行，是继2021年11月签署的《中华人民共和国商务部和匈牙利创新与技术部关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》后又一重大合作项目，是中匈两国在可持续发展领域的又一步重要探索，为两国在“一带一路”框架下的合作增添了浓墨重彩的一笔。

据中国银行匈牙利分行行长李可欣介绍，此次熊猫债是在匈牙利绿色债券框架下发行，该框架符合《中国绿色债券原则》、国际资本市场协会（ICMA）要求及国际市场实践。此次发行募集的资金将并入匈牙利政府的绿色资金池，用于符合要求的相关绿色项目，包括可再生能源、能效提升、生物土地资源的环境可持续管理、水资源与废水管理、清洁交通、适应性等六个领域，将促进匈牙利向低碳型、气候适应型和环境可持续发展型的经济模式过渡。此前，匈牙利政府已承诺于2050年实现气候中和，并计划到2030年，将其温室气体排放量在1990年的基础上至少减少40%。

匈牙利财政部长米哈伊·沃尔高在其社交账号上表示，成功发行绿色主权熊猫债，显示出包括中国在内的亚洲投资者对匈牙利经济充满信心，通过扩大投资者范围，可以更好地帮助匈牙利进行公共债务融资。

近年来，中匈两国在经贸、金融、绿色产业等领域务实合作不断推进。2017年，中国银行协助匈牙利政府发行了首单“债券通”主权熊猫债，助其成为首批进入中国债券市场的中东欧国家发行人，至今已协助匈牙利政府累计发行60亿元人民币债券。

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