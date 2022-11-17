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2022全球智慧城市大会聚焦城市生活质量提升

2022年11月17日19:01 | 来源：新华网
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　　新华社马德里11月17日电 2022全球智慧城市大会15日至17日在西班牙巴塞罗那会展中心举行。今年大会主题是“城市以人为灵感之源”，聚焦如何改善城市市民生活质量，并为建设更方便、安全、高效、可持续的城市提供创新的智能解决方案。

　　大会上，与会各方共同分享智慧城市建设经验，寻求城市建设的新机遇和挑战。人们可以在不同展台上看到遥控送货车、飞行出租车、智能灯柱等一系列基于新技术的城市解决方案。

　　全球智慧城市大会首席执行官乌戈·瓦伦蒂说，全世界的城市都在“为如何向市民提供更好的服务、提高他们的生活质量而努力”，虽然这将是一个循序渐进的过程，但“我们已走在正确的道路上”。

　　中国成都市曾在2021年获得“世界智慧城市大奖·宜居和包容大奖”。成都市常务副市长刘筱柳在15日的开幕式上通过视频连线方式发表讲话，她诚挚邀请世界各地的组织和企业与成都进行更深入而广泛的合作。

　　全球智慧城市大会由巴塞罗那市政府创办于2011年，并得到了联合国人居署、世界经济论坛、世界银行等国际组织和机构的支持，是全球知名的专注城市和社会智慧化发展及转型的主题大会。

　　据主办方估计，超过700个城市和地区的代表参加了今年的大会，微软、思科等著名科技企业也在大会上设立展台。今年的现场参会总人数预计超过两万名。

(责编：于洋、常红)

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