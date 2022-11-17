人民网曼谷11月17日电 （记者孙广勇）近日，由中华人民共和国驻孔敬总领事馆主办，玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院联合承办的第六届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛圆满落幕。

本届大赛共有来自泰国东北地区13所高校的代表队参加，其中还包括了远道而来的柬埔寨皇家科学院代表队，本次比赛参赛师生共300余人。

中华人民共和国驻孔敬总领馆总领事廖俊云、玛哈沙拉坎府副府尹坦亚瓦、玛哈沙拉坎大学副校长詹缇等多位嘉宾出席开幕式。

11月5日上午，第六届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛在美妙的歌舞中正式拉开序幕。

玛哈沙拉坎府副府尹坦亚瓦和玛哈沙拉坎大学副校长詹缇分别上台致辞。坦亚瓦副府尹对本次第六届丝路杯泰东北高校中国语言文化大赛做了简单介绍，并对大家的到来表示热烈的欢迎。詹缇代表玛哈沙拉坎大学感谢了总领馆对本次比赛的支持和玛哈孔院、孔敬孔院对筹备工作的辛苦付出，并祝预活动圆满成功。

廖俊云在开幕致辞中表示，在中泰两国全面战略合作伙伴关系建立10周年、“一带一路”倡议即将迈进第10年之际，中国驻孔敬总领事馆也在上个月23日迎来了10岁生日。过去的十年，总领事馆始终坚持以文载道、以文传声、以文交友，向泰东北人民阐释推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。

廖俊云指出，总领事馆将继续办好“丝路杯”中国语言文化大赛，积极探索合作新模式、新途径，并勉励泰国学生们在学习期间深刻感悟“中泰一家亲”的真谛，抓住中泰关系蓬勃发展的时代机遇，努力做两国政治、经济、文化、科技等各领域合作的参与者和促进者，成为推动中泰友谊不断向前的接力者。孔敬总领馆将一如既往为大家提供有力支持，助力泰东北高校中文教育交流合作更上一层楼！

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