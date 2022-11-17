新华社东京11月17日电（记者钱铮 程静）日本宇宙航空研究开发机构17日发表公报说，16日搭乘美国新一代登月火箭“太空发射系统”升空的日本首个登月探测器“好客（OMOTENASHI）”与地面的通信不稳定。

宇航研发机构的公报说，火箭于美国东部时间16日1时47分从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，该探测器当天与火箭分离，但目前探测器自动朝太阳方向调整角度以充电的功能还未能启动，与地面的通信也不稳定。探测器正努力维持姿态稳定，以保证电力供应和建立通信。

据介绍，“好客”是日本首个计划在月球表面着陆的超小型探测器，其任务是验证超小型探测器在月面半硬着陆的可能性。探测器仅重12.6千克，由负责飞行至绕月轨道的轨道器、接近月面时用于减速的火箭发动机和在月表着陆的表面探测器三部分组成。

这次搭乘火箭升空的还有日本另一个超小型月球探测器“小马座（EQUULEUS）”，但它不会着陆。宇航研发机构说，这个探测器16日和火箭分离后，当天就已确认运行正常。

日本曾于2007年发射绕月探测卫星“月亮女神”，但一直没有登陆月球的探测器。

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