尽管汉语常常被认为是世界上最难的语言之一，近年来中文热却依然在全球不断升温，中文朋友圈越来越大。目前，除中国之外，全球学习使用汉语的人数已超过1亿。ā á ǎ à ō ó ǒ ò……中国孩子无比熟练的普通话四声调，对很多老外而言却是汉语学习中的一大难点。最近，海外抖音达人、印尼华裔女孩ikoyunichi在平台上表达了自己的一个美好愿望，她说“我多么希望通过这次活动让所有中文学习者用最简单有趣的方式学习四声调。”这不禁引发众多海外粉丝的好奇围观。

其实，ikoyunichi所指的活动就是在抖音海外版TikTok上流行了一个多月的四声调舞蹈挑战赛。2022年9月底，由教育部中外语言交流合作中心发起“中文星”线上活动，以抖音海外版为载体，发起“魔性”的四声调舞蹈挑战赛，引发现象级传播，为国际中文教育出海与火爆“出圈”开创了新模式。

ikoyunichi就是这场活动的热情参与者，目前她发布的个人参赛作品播放量已达460万。该活动在抖音海外版以#4tones4dance为主话题，重点面向海外“Z世代”群体发起挑战。海外用户上传的挑战视频将活力舞步和四个声调巧妙结合，以字正腔圆的普通话韵母四声调发音，结合律动性强的电子配乐和魔性俏皮的舞蹈动作，吸引众多热衷创意、追逐潮流的年轻人模仿和演绎。ikoyunichi虽从小在印尼长大，但对中文和中国文化保有浓厚的兴趣，她在写满中文书法的背景墙前展现了自己诠释的四声调舞蹈，传递对中文的热爱。

该活动话题上线后，短时间内播放量即超过亿次，成功跻身该平台全球观看量最高的挑战赛行列。截至目前，该活动话题观看量已超过72亿，触达1.5亿用户，总评论数超过1200万。目前TikTok全球活跃用户为10亿人，这意味着在全球范围内平均每6-7个平台用户中就有一人被本次活动触达。不同肤色、不同国界、不同信仰的“Z世代”群体，运用各种新奇的创意手法，创作了数千条有梗、有趣的短视频，将本次国际中文教育活动成功转化为引发世界各国年轻人广泛参与的新潮流新时尚。

活动传播范围覆盖欧洲、北美、南美以及东南亚，来自美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、意大利、巴西、墨西哥、日本、印尼和泰国等18个国家的网红创作者踊跃参与到挑战赛中，其中不乏粉丝数破百万、破千万的海外抖音红人。央视网熊猫频道则派大熊猫“组团参赛”，一展国宝出色的语言和表演“才能”。除了ikoyunichi，播放量最高的参赛作品还有来自希腊的2022年环球小姐Nelly、印尼地区顶流翻跳组合dddkembar、美国街舞老师Eshhpat和美国环球影城芭蕾舞者Kaylamutterer等等。

Nelly不仅出色完成了舞蹈动作，还主动在视频中展示了自己通过此活动学会的普通话四声调的发音。她还表示想要更多地了解中文，希望能有机会进行更深入的学习。三胞胎组合dddkembar则说：“这是第一次有机会接触到和中文相关的舞蹈内容，舞蹈在印尼很受欢迎，很多人都在跟着我们一起学习，希望通过这个活动，也吸引更多人对中文产生兴趣。”时下，他们发布的四声调舞蹈视频观看量现已达2880万，并引发广泛讨论。街舞社创始人Eshhpat带领不同国家、不同风格、不同语言的学生们，一起参与本次挑战赛，让活动更具多元化和丰富性，更加彰显中文的国际化与包容性。专业芭蕾舞演员Kaylamutterer则用优美的舞步创意性演绎四声调的高低起伏，赢得大量点赞。

网友也对该活动积极响应，表达自己的感想感受。很多网友在愉悦的观赏过程中探讨四声调发声规律和学习中文的感受：“等下，原来那些线条代表声调，OMG！”“我听朋友说学中文很难，但是这个舞蹈让我觉得可能会很有趣。”“你们不知道，最近这首歌在这边超火。”“这个内容让我觉得中文发音没有那么难还很有趣。”“通过这么有趣的展示，我也能理解四声调的发音变化。”“可以这么理解，一声相当于aaa,二声则是aAA,三声AaA,四声Aaa。”“英语虽然有升调降调，但并不像中文这样的多声调语言那样，因音调而改变整个单词含义。”也有不少外国网友表达出对中国的好感和对中华文化的浓厚兴趣，包括想来中国旅行的意愿。

中文是中华文明的智慧结晶，是中华民族的基本标志，也是对外文化交流的重要载体。国际中文教育是否可以探索更多潮流化时尚化的方法，帮助海外年轻人感悟汉语奥妙，体验汉语乐趣？这是越来越多业内人士正在思考的问题。此挑战赛正是语合中心基于运行汉语桥等国际中文教育品牌项目的成功经验，研判过往推广活动案例的亮点，通过创新形式和优质内容做出的一个成功尝试，让中文及中华文化之美不仅可以触达海外中文学习者，也能打动每一位挑战赛参与者和观看者。通过关注和参与本次活动，“老外们”对中文和中国文化兴趣更浓，对可信、可爱、可敬的中国形象增进更多认知，这些都充分体现出国际中文教育传播创新的重要意义。（完）

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