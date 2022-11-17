人民网巴黎11月17日电 （记者刘玲玲）11月16日，中国银行巴黎分行成功发行全球金融机构首笔以美元计价生物多样性主题绿色债券。本次发行为三年固定利率，规模4亿美元，是欧洲首支生物多样性主题绿色债券。

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议将于12月在加拿大召开，中国将作为大会主席国与各缔约方一同绘就“人与自然和谐共生”新蓝图。本次发行正值会议前夕，彰显了中国银行全力支持绿色发展，加快绿色金融布局，推动全球生物多样性保护的坚定承诺。本次交易募集资金将应用于珍贵植物保护、自然景观生态修复、国家森林保护区、水域环境治理、生态水域环境修复、生态水网建设、湖泊生态环境保护等多个具有生物多样性保护项目。

据介绍，自2016年以来中国银行通过全球海外分行多次发行境外绿色债券，累积发行总量等值超139亿美元。本次交易是中国银行2022年内的第七笔境外绿色债券发行，也是中国银行巴黎分行继2017年和2020年发行气候债和蓝色债后，进一步推动金融力量服务生态发展的有益实践。

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