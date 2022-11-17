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“动感亚洲”摄影展在泰国曼谷举行

2022年11月17日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月16日电 （记者赵益普）11月16日，“动感亚洲”摄影展在泰国曼谷开幕。据了解，“动感亚洲”是一个纪实摄影展，旨在展现过去三年里，疫情给亚洲地区带来的变化。该摄影展吸引了来自中国、泰国、韩国、柬埔寨等18个国家的179名摄影师参与，共收到1175幅摄影作品投稿，最终选出78幅作品参展并制作成书籍出版。此次摄影展由中国日报与亚洲新闻联盟合办。

在16日的开幕式上，泰国前副总理、中泰友好协会主席功·塔帕朗西表示，此次摄影展举办在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议开幕之际，是一个绝佳的机会让APEC的21位领导人亲眼见证过去几年亚洲地区的抗疫历程。

泰国曼谷市长查察·西提潘认为，本次摄影展的主题“动感亚洲”一词很好地反映了人们的生活。过去的几年里，世界发生了许多变化，而摄影将会记录这些变化。

泰国皇家摄影协会秘书长奈哈·拉塔纳萨迪认为，摄影的特别之处就在于，它是一种国际语言。来自不同国家的人们可以透过摄影作品了解世界并从中学习、理解摄影师想要传达的信息。

中国日报社副总编辑、亚太分社社长兼总编辑周立表示，此次摄影展致力于搜集亚洲各地的摄影佳品，并给予他们应有的认可。疫情凸显了构建人类命运共同体的必要性，解决人类共同面临的难题需要各国携手合作。

此次摄影展的展期为11月16日至20日。

(责编：艾雯、杨牧)

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