新华社巴黎11月16日电（记者唐霁 孙鑫晶）中国驻法国大使馆15日在位于巴黎的联合国教科文组织总部举办首届巴黎中法论坛。论坛主题为“新时代的中法和中欧关系”。

论坛通过主题研讨、企业家圆桌会等形式，聚焦中法和中欧关系在当前国际局势下面临的机遇和挑战以及未来发展前景。

中国驻法国大使卢沙野在开幕主旨讲话中说，中法同为安理会常任理事国和有世界影响的大国，都奉行以独立自主为核心的外交政策。中法关系长期走在大国关系前列。不论形势如何变化，中方始终高度重视法国和欧盟，始终坚定支持欧洲一体化、支持法国和欧盟在国际舞台上发挥更大作用，始终致力于推动中法、中欧全面战略伙伴关系发展。

法国前外长韦德里纳在讲话中说，法中两国在经济、科技等领域合作前景广阔，保持法中关系平稳顺利发展和政治互信至关重要。巴黎中法论坛是各界坦诚交流的重要平台。

法国前驻华大使顾山表示，法中合作有广泛基础，未来应保持积极发展势头，加大投资力度，在能源等领域开展更深入的合作。面对国际变局，法中两国应继续共同维护多边主义，应对全球性挑战。

法国政府、议会、媒体、智库、企业、高校、民间团体及部分中资企业、华侨华人等各界代表约200人参加了论坛。

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