新华社雅加达11月16日电（记者余谦梁 汪奥娜）一列高速铁路综合检测车16日对雅万高铁德卡鲁尔车站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好。这标志着中国和印度尼西亚合作建设的雅万高铁首次试验运行取得了圆满成功。

本次试验运行主要安排综合检测车对路基、轨道、通信、信号、牵引供电等系统进行了全面检测。该检测车在高速运行状态下，可检测轨道、接触网、通信、信号等设备状态和列车动力学响应等60余项参数。试验运行结果表明，该区段工程各项指标参数完全符合设计要求，为雅万高铁后续工程建设和开通运营奠定了坚实基础。

目前，雅万高铁建设进展顺利，全线13座隧道全部贯通，箱梁架设工程完成，正线铺轨正有序推进；雅万高铁高速动车组和综合检测车研制完成；德卡鲁尔车站至4号梁场间14公里线路建成，并成功开展了动车组列车在接触网带电情况下的热滑试验。

雅万高铁是印尼和东南亚的第一条高铁，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高运营时速350公里，于2018年6月全面开工建设。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。项目建成后，雅加达和万隆之间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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