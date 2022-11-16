新华社日内瓦11月16日电 中国裁军大使李松16日率团出席在瑞士日内瓦举行的联合国《特定常规武器公约》2022年缔约国大会，并向大会提交了《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》。

李松指出，人工智能，伦理先行。作为最具代表性的颠覆性技术，人工智能在给人类社会带来潜在巨大发展红利的同时，其不确定性可能带来诸多全球性挑战，甚至引发根本性的伦理关切。国际社会普遍担心，如不加以规范，人工智能技术的误用滥用将损害人的尊严和平等、侵犯人权和基本自由、加剧歧视和偏见、冲击现有法律体系，并对各国政府管理、国防建设、社会稳定乃至全球治理产生负面影响。

李松表示，中国的立场文件系针对国际社会的广泛关注而提出，结合了中国在科技伦理领域的政策实践，参考了国际社会有益成果。中方在文件中就人工智能生命周期监管、研发及使用等一系列问题提出以下主张：一是人工智能治理应坚持伦理先行，通过制度建设、风险管控、协同共治等推进人工智能伦理监管。二是应加强自我约束，提高人工智能研发过程中算法安全与数据质量，减少偏见歧视。三是应提倡负责任使用人工智能，避免误用、滥用及恶用，加强公众宣传教育。四是应鼓励国际合作，在充分尊重各国人工智能治理原则和实践的前提下，推动形成具有广泛共识的国际人工智能治理框架和标准规范。

李松表示，中国建设性参与了《特定常规武器公约》框架下“致命性自主武器系统”政府专家组进程，去年12月就规范人工智能军事应用问题提出了立场文件。此次中国进一步就人工智能伦理问题提出立场文件，旨在促进各国对有关问题的理解和重视，更好赋能全球可持续发展，增进全人类共同福祉。中方愿同国际社会一道，不断完善和加强人工智能领域全球治理，积极构建人类命运共同体。

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