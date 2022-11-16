新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电（记者余谦梁 郝亚琳 汪奥娜）二十国集团领导人第十七次峰会16日在印度尼西亚巴厘岛闭幕，峰会通过《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》。

宣言强调，作为全球大型经济体，二十国集团成员认识到有必要通过承担集体责任、采取合作举措，以促进世界经济复苏、应对全球挑战，为强劲、可持续、平衡和包容增长奠定基础。

宣言指出，当前全球多重危机叠加，世界经济经历了新冠肺炎疫情带来的破坏，以及气候变化等其他挑战导致经济下滑、贫困加剧、全球复苏放缓并阻碍实现可持续发展目标。

宣言说，值此全球经济关键时刻，二十国集团采取切实、精准、迅速和必要的行动至关重要。要使用所有可用的政策工具，包括通过国际宏观政策合作与务实协作来应对共同挑战。为此，二十国集团将继续承诺支持发展中国家，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家，帮助他们应对全球挑战并实现可持续发展目标。基于主席国印尼提出的“共同复苏、强劲复苏”主题，各国将采取协调行动，推进强劲、包容、韧性的全球复苏以及创造就业和增长的可持续发展议程。

印尼总统佐科在闭幕新闻发布会上说，本次峰会讨论了当前国际经济面临的严峻挑战，各方同意要采取切实行动应对。他重申，二十国集团要聚焦经济和发展问题，不应被政治化。

在峰会闭幕会议上，印度正式接棒成为二十国集团新一任轮值主席国。印度总理莫迪表示，未来一年，印度将以包容、果敢、奋进的态度担任轮值主席国，确保各成员加速落实集体共识。

二十国集团领导人下一次峰会将于2023年9月在印度首都新德里举行。（参与记者：赵旭）

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