人民网雅加达11月16日电 （记者张杰）16日下午，第三届中国—东盟友好合作主题短视频大赛举行线上颁奖仪式。中国驻东盟大使邓锡军、东盟副秘书长艾格帕、中国—东盟关系协调国缅甸常驻东盟代表昂苗敏大使、中国外文局副局长陆彩荣、中国公共外交协会副会长罗林泉大使、中国国家广电总局国际合作司副司长燕旎、中国外文局副总编辑、国际传播发展中心主任陈实、无锡市政协副主席许立新出席并致辞。中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰主持。东盟各国常驻东盟代表和外交官、东盟秘书处有关官员等百余人出席。线上颁奖仪式在中外社交媒体进行直播。

驻东盟大使邓锡军发表讲话。东盟使团供图

邓锡军指出，今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设取得丰硕成果，双方关系的“民意支柱”更加牢固。下阶段，要重视加强务实合作与人文交流的相互促进，持续打造人文交流精品项目，增进双方青年的交流互鉴。希望通过短视频大赛，把中国东盟的友好故事记录好、讲述好、传播好，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体做出更大贡献。

艾格帕副秘书长、昂苗敏大使表示，东盟与中国建立全面战略伙伴关系以来，双方人文交流纽带更加牢固，线上线下交往势头回升向好。双方民众特别是青年人对于讲述东盟中国关系蓬勃发展的故事有着极高热情。短视频大赛为他们提供了一个发挥创造力的舞台，必将有效促进双方民众的相知相亲与密切合作，具有十分重要的意义。

陆彩荣副局长、罗林泉副会长、燕旎副司长、陈实副总编辑、许立新副主席等表示，短视频大赛目前已成为双方人文交流的重要平台，也是民心相通成果的重要展现。通过短视频大赛，我们感受到中国东盟友好合作的深厚民意基础，以及双方民众对增进相互了解、深化合作的热切期望。我们要凝聚双方聪明才智，汇聚民心相通的强大力量，共同推动中国东盟关系走深走实，建设好“五大家园”，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出积极贡献。

部分国内外官员合影。东盟使团供图

中国和东盟国家获奖者感谢短视频大赛给予双方民众亲身参加人文交流的机会。他们表示，在参赛过程中感受到中国和东盟高度重视双方民众特别是青年之间的交流互动，相信双方不断深化的人文交流将为共同发展提供不竭动力。

第三届中国东盟友好合作主题短视频大赛由中国驻东盟使团、中国国家广播电视总局、缅甸常驻东盟使团、中国外文局、东盟秘书处、中国外交部亚洲司、中国公共外交协会、无锡市人民政府联合主办，中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、中国广西壮族自治区广播电视局、无锡市外办、咪咕文化科技有限公司承办，中央民族大学、中国传媒大学国家公共关系与战略传播研究院为支持单位，中国东盟合作基金出资。自今年6月大赛启动以来，中国与东盟国家民众踊跃参加。参赛A单元（5分钟以内短视频）共征集作品18259件，参赛B单元（30秒以内短视频）共征集作品1980件。大赛共评选出A单元金奖1件，银奖2件，铜奖3件，优秀奖15件，B单元优秀奖20件。

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