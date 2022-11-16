新华社埃及沙姆沙伊赫11月16日电（记者姚兵 沈丹琳）15日，全球能源互联网发展合作组织与世界气象组织在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）期间联合主办“全球能源互联网碳中和路径研讨会”。全球能源互联网发展合作组织在研讨会上发布《全球碳中和之路》研究报告，旨在推动全球能源互联网建设，为应对全球气候变化、实现碳中和目标提供解决方案。

习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华在致辞中指出，气候变化是当前世界各国共同面临的重大挑战，并已变为现实而紧迫的气候危机，需要各国携手应对、加强合作、各尽所能。中国始终坚持积极应对气候变化的战略定力，把推进绿色低碳发展作为生态文明建设和促进高质量可持续发展的重要战略举措。全球能源互联网为清洁能源从生产端到消费端搭建桥梁，有力促进清洁能源大规模开发利用，形成以清洁能源为主体的低碳能源系统，实现能源电力低碳零碳转型，开辟了一条清洁绿色、安全可靠、经济高效的全球碳中和之路，为保障世界能源安全，促进绿色低碳发展贡献力量。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说，全球能源互联网发展合作组织在能源、气候、环境和生物多样性等方面取得的丰硕成果，有助于实现联合国2030年可持续发展议程目标。《全球碳中和之路》报告的发布，将有力促进能源和电力革命，为解决气候变化和生物多样性丧失等问题提供系统方案和行动路线图。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国国家电网有限公司董事长辛保安在视频致辞中说，构建全球能源互联网将推动能源发展实现“三个转变”，即能源生产向清洁主导转变、能源配置向广域互联转变、能源消费向高效清洁转变，这将有力促进全球清洁能源大规模开发利用，为加快世界能源转型与碳减排提供有效路径。

研讨会以现场和网络相结合方式举行，有关国家政府部门、国际及区域组织、大学及研究机构、企业、金融机构代表参加。

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