人民网曼谷11月16日电 （记者孙广勇）泰国格乐大学与泰国留学中国大学校友总会合作备忘录签署仪式于2022年11月16日上午在泰国格乐大学举行。泰国格乐大学校长Prof. Dr. Krasae Chanawongse（中文名：杨金泉教授）与泰国留学中国大学校友总会主席丁佩佩出席签字仪式。双方将在教育交流、中文教学、学术研究、文化活动、学生学习与就业等方面展开合作，共同推动泰国中文人才培养、泰中教育、人文交流与合作。

杨金泉在致辞中表示，泰国格乐大学七十年来的发展，从曾经重视英文教育到如今的中文教育特色，在培养泰籍学生商务汉语课程方面已有28年的历史，培养了大批优秀中文人才并输送学生到中国院校留学。泰国格乐大学适应时代变化而快速发展，取得了优异的成绩，在今年的QS亚洲大学排名149，泰国第五。泰国格乐大学重视与泰中高校和各界的交流合作，为泰中教育交流与合作发挥了积极作用。

杨金泉赞赏泰国留学中国大学校友总会二十年来的工作，团结留学中国学子，积极开展各种文化教育等交流活动，也为泰中文化教育合作与人文交流做出了贡献，签约合作将发挥双方优势，共同为泰中交流与合作发挥更大作用。

丁佩佩在致辞中介绍了泰国留学中国大学校友总会二十年来一直致力于增进泰国留学中国校友的友谊合作的工作，发挥对泰中两国情况熟悉的特长，促进两国传统友谊和经济、科学、文化、教育等方面的交流合作，充分发挥桥梁与纽带作用。

丁佩佩表示，泰国留学中国大学校友总会是民间群众性组织，得到了泰国王室、政府和泰华各界的支持，诗琳通王妹担任总会永远最高荣誉主席，并为总会题写“泰中桥梁”四字。丁佩佩表示很荣幸今天到访并与泰国格乐大学签约，祝贺泰国格乐大学七十华诞和取得的成就，双方都重视中文教育和泰中友好交流，希望加强合作，共同为泰中交流合作做出新的贡献。

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