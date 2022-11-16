人民网沙姆沙伊赫11月16日电 （记者黄培昭）11月15日，作为第二十七届联合国气候变化大会的活动之一，全球能源互联网碳中和路径研讨会在埃及沙姆沙伊赫举行。全球能源互联网发展合作组织副秘书长程志强博士主持研讨会。研讨会旨在深化交流合作，共享发展成果，加快能源绿色转型，推进碳达峰碳中和，共同开创全球气候治理新局面。

习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华出席研讨会并致辞。解振华指出，气候变化是当前世界各国共同面临的重大挑战，并已变为现实而紧迫的气候危机，需要各国携手应对、加强合作、各尽所能。中国始终坚持积极应对气候变化的战略定力，把推进绿色低碳发展作为生态文明建设和促进高质量可持续发展的重要战略举措。

解振华指出，中国成立碳达峰碳中和工作领导小组，形成了较为系统完整的碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，积极推进低碳发展和绿色转型。截至2022年6月底，中国可再生能源发电装机达到11.2亿千瓦，水电、风电、光伏发电累计装机容量分别为4.0、3.4、3.4亿千瓦，均居世界第一；全国森林覆盖率超过24%，森林蓄积量超过195亿立方米，成为全球森林资源增长最多的国家；新能源汽车保有量超过1000万辆，占全球一半以上。实践证明，中国走出了一条符合国情的绿色低碳可持续发展之路，用实际行动和卓越成效为全球气候治理作出了贡献。

解振华表示，2021年，全球化石能源占一次能源消费比重约为82%，能源相关碳排放达到363亿吨，同比增长6%，创历史新高。实现全球应对气候变化目标，最重要的任务是推动能源系统低碳转型。全球能源互联网为清洁能源从生产端到消费端搭建桥梁，有力促进清洁能源大规模开发利用，形成以清洁能源为主体的低碳能源系统，实现能源电力低碳零碳转型，开辟了一条清洁绿色、安全可靠、经济高效的全球碳中和之路，为保障世界能源安全，促进绿色低碳发展贡献力量。

解振华表示，合作组织大力推进全球能源互联网理念传播、规划研究、国际合作和项目实施等工作，为促进国际能源合作和加快全球气候行动作出了积极贡献。合作组织发布的《全球碳中和之路》，提出以能源互联网推动清洁发展、以能源零碳革命推动全社会各领域和全球各大洲碳减排的系统方案，将为加快世界能源绿色低碳转型发挥重要作用。

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