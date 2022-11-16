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新闻背景：泰王国

2022年11月16日14:01 | 来源：新华网
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新华社曼谷11月16日电 新闻背景：泰王国

新华社记者陈家宝

泰王国位于中南半岛中南部，与柬埔寨、老挝、缅甸、马来西亚接壤，东南临泰国湾（太平洋），西南濒安达曼海（印度洋）。国土面积约51.3万平方公里，人口近7000万，首都为曼谷。

泰国有30多个民族，泰族为主要民族。90%以上泰国人信奉佛教，也有民众信奉伊斯兰教、基督教、印度教等。官方语言为泰语。

泰国自然条件优越，资源丰富，盛产橡胶、天然气、木材等，也是世界主要稻米出口国之一。农业、制造业以及旅游业是泰国的支柱产业。

泰国的外交表现活跃，重视多边外交，多次主办大型国际会议。泰国是东南亚国家联盟（东盟）的前身东南亚联盟的创始成员国之一，是大湄公河次区域经济合作机制、区域全面经济伙伴关系协定的成员国之一。今年11月17日至19日，泰国将主办2022年亚太经济合作组织领导人非正式会议。

中泰两国于1975年7月1日正式建立外交关系，两国关系密切，互访交流频繁，在各方面都有深入合作。中国是泰国最大贸易伙伴，泰国是中国在东盟国家中第三大贸易伙伴。2012年4月，两国建立全面战略合作伙伴关系。2013年10月，两国政府发表《中泰关系发展远景规划》。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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