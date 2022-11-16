人民网约翰内斯堡11月15日电 （记者闫韫明）当地时间11月14日上午，我第26批赴刚果（金）维和工兵分队于“中国半岛”营区大礼堂内，认真聆听了联刚稳定团装备核查组组织的授课，这意味着任务区内联合国第四季度的装备核查工作正式开始。

联合国装备核查是对出兵国所提供自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供的维和设施、装备予以经济补偿的依据。

此次授课是装备核查准备工作中的重要一环，旨在为大家讲明装备核查的依据、目的、作业流程和实施方法，强调装备核查的重要作用，促进各个维和分队完善自我设施设备，保证各项工程任务的顺利实施。

接到装备核查的任务后，我维和工兵分队党委根据联刚稳定团装备核查有关规定研究制定了装备核查实施方案和执行计划，明确了组织领导和责任分工，对各个核查项目列出清单明细，对各项核查标准提出了具体要求，确保装备核查工作高标准通过。

“装备核查不仅仅要满足上级要求，还要立足实际工程作业问题对装备进行优化和完善。”装备助理王胤霁说到，这样才能保证各项工程作业高质量、高效率圆满完成，拿出中国维和工兵的作业素质，擦亮中国军队的亮眼名片。

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