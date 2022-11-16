本报记者 邱海峰

印度尼西亚巴厘岛最北部，坐落着该岛最大的发电厂——中国华电巴厘岛电厂。

作为世界闻名的旅游胜地，巴厘岛每年吸引上千万来自全球各地的游客。然而，在2015年前，巴厘岛一直面临电力短缺难题。直至中国华电在当地的电厂投产，巴厘岛终于告别“缺电”。当地人说：“改变，开始于中国电厂的到来。”

“发电机再也用不着了”

在巴厘岛北岸吉鲁甘巴望村，当地姑娘芙吉对缺电的日子印象深刻：“因为经常停电，在学校不得不点蜡烛上晚自习。家里有电饭锅，但也得存着柴火。有时甚至连续停电一个星期……不仅没电，自来水也停了，得从井里打水用柴烧，很费劲。”

“过去几十年里，巴厘岛一直面临着电力供应不足的情况，不仅当地民众生活受影响，很多五星级酒店也得常年备着柴油发电机。”巴厘岛电厂总工程师李群说，以前当地新增用电申请经常被拒绝或限制，实际用电需求一直处于管控状态。此外，由于电力生产成本高于销售电价，当地政府长期以财政预算形式补偿印尼国家电力公司，压力很大。

2015年9月，由中国华电投资、建设并运营的巴厘岛电厂投产运营，源源不断的电能被输送到岛上各地。7年多来，这座电厂年均发电量超过28亿千瓦时，占巴厘岛电力供应约40%，每年为当地节省约8亿元人民币购电成本。

“现在，发电机再也用不着了，因为岛上有了中国建设的发电厂。”巴厘岛罗维纳酒店经理巴旺说。时任巴厘省省长助理伊·格图特·维加称赞道，这个项目彻底改变了巴厘岛依赖外岛输电和燃油发电的局面。

“助力实现绿色巴厘岛”

在著名旅游胜地建电厂，不仅仅是能供电。巴厘岛电厂董事长焦红星介绍，华电对电厂精心设计，努力做到既促进当地经济发展，又与岛上的风景、环境、生态融合。

“项目建设之初，我们专门聘请了当地设计师和工人，使用当地材料，历时11个月建成了全长170米的印度教风格围墙。”焦红星说，厂区建成后，团队不但将原先的草地和树木恢复了原貌，还将厂房以外的区域进行了绿化。同时电厂采用先进环保技术，环保排放标准高于印尼国家标准，有效保护了周边生态环境。

维加表示：“巴厘岛很看重自然资源，下决心停用不环保的发电厂，改用像华电这样最新型的现代化环保项目，助力实现绿色巴厘岛。”

由于遭受“厄尔尼诺”现象以及旅游业、养殖业影响，巴厘岛北部海域的珊瑚礁群正在经历大规模白化。2019年底，巴厘岛电厂联合印尼环保机构共同成立珊瑚研究及恢复中心。截至目前，该中心已成功投放超过500株珊瑚幼苗，覆盖范围约200平方米天然礁盘。专家预测，珊瑚移栽2年后，珊瑚物种数将增加1倍。巴厘省布勒冷县县长阿古斯高度评价这一行动，并呼吁更多民众和企业与中国华电一起将此类公益环保活动延续下去。

“有了稳定的工资和补贴”

巴厘岛电厂给当地带来的改变还有很多，增加就业就是其中之一。

2012年，巴厘岛一期电厂在巴厘岛北部投建，芙吉在村长的介绍下来到厂里上班。“我本来以为要像其他小伙伴那样，离开家去岛外找工作。”芙吉说，“多亏了电厂提供的工作。如今我在行政部门帮忙整理文件和档案，每个月有了稳定的工资和补贴，还能经常陪陪家人，很开心。”

与芙吉一起来到电厂的，还有同村的小伙子安德里。“自从有了电厂，年轻人就业方便了很多，收入也增加了。”前两年，安德里用积攒下来的工资把家里几十年的房子整修了一遍。

随着电厂开始运营，越来越多当地人在这里找到了合适的工作。来自爪哇岛万丹省的霍兰曾经在雅加达附近的一间小型电厂干活，因为想要学习更先进的电厂运营技术而来到了电厂，在厂区负责数据监测和记录。“现在我正在努力学习中文，打算到中国学习电力技术。”霍兰说。

目前，巴厘岛电厂共有近500名员工，其中印尼当地员工占比超过3/4。焦红星介绍，电厂项目已为当地提供了数千个就业机会，缓解了当地就业压力。同时，雇工平均工资的年涨幅在10%-20%，高于当地平均收入水平。“2019年，华电‘一带一路’能源学院首期印尼员工集控运行培训班在巴厘岛电厂开班，帮助当地培养了一批电厂生产运维管理的专业人才，为印尼未来自主开发相关产业打下了人力资源基础。”焦红星说。

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