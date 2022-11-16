新华社巴基斯坦卡拉奇11月15日电（记者蒋超）第11届巴基斯坦国际防务展览和研讨会（简称巴基斯坦防务展）15日在巴南部城市卡拉奇开幕，中国国家国防科技工业局组织7家军贸公司以“中国军工”展团形式统一参展。

据悉，本届展会为期4天，吸引50余个国家代表团参展观展。中国展团是参展规模最大的国家展团之一，成员包括航天长征国际贸易有限公司、中国精密机械进出口有限公司、中航技进出口有限责任公司、中国船舶工业贸易有限公司、中国北方工业有限公司、中电科技国际贸易有限公司、中国电子产业工程有限公司。

中国展团展出翼龙系列、彩虹系列、WJ-700等多型无人机，以及综合反无人机系统、多功能无人艇、Y-9E运输机、LY-70防空系统、VT-4主战坦克、SR5多管火箭系统、YLC-2E型多功能雷达、指挥信息系统、电子战防御系统、通信导航系统等多款高端装备，吸引众多与会专业人士和媒体的广泛关注。

巴基斯坦外长比拉瓦尔出席防务展开幕式并到中国展区参观和听取情况介绍。巴基斯坦国防生产部常务秘书胡马云·阿齐兹在接受新华社记者采访时表示，中国军工装备和技术驰名国际，巴中两国防务合作堪称典范，期待两国未来继续加强合作。

中国国家国防科技工业局表示，近年来该部门多次组织“中国军工”国家展团参加境外重点区域国际防务展，旨在通过展示中国军工优势装备和防务技术，推动国防科技工业国际合作交流，构建防务安全共同体，维护地区和平与稳定。

巴基斯坦防务展始于2000年，此后每两年举办一次，2020年因新冠疫情停办一届。该展会由巴基斯坦国防出口促进组织和国防生产部主办，目前已成为亚洲地区具有重要影响力的防务展会。

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