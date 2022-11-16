新华社埃及沙姆沙伊赫11月15日电（记者姚兵 沈丹琳）15日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）期间，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国中国和COP15第二阶段会议东道国加拿大在埃及沙姆沙伊赫联合举办“生物多样性行动部长活动：迈向COP15之路的最后冲刺”。COP15主席国代表、中国生态环境部副部长赵英民，东道国代表、加拿大环境和气候变化部部长史蒂文·吉尔博在活动开闭幕式致辞。

活动旨在利用COP15第二阶段会议前最后的机会，强调“2020年后全球生物多样性框架”对遏制和扭转生物多样性丧失趋势的重要性，为“框架”达成做出努力。活动请各缔约方部长围绕全球生物多样性框架使命和资源调动议题展开讨论，为“框架”关键议题指明方向、凝聚共识，鼓励各方进一步提高政治意愿和积极性，支持并推动COP15达成兼具雄心和务实平衡的“框架”。

赵英民表示，自《生物多样性公约》生效实施以来，在国际社会的共同努力下，全球生物多样性保护进程稳步推进，国际合作不断深化。但是当前，全球生物多样性下降趋势尚未得到根本遏制，国际社会普遍期待COP15成为扭转全球生物多样性丧失和生态系统退化的关键节点。

赵英民指出，中方作为COP15主席国，一直不遗余力地发挥领导力和协调作用，推动全球生物多样性保护进程。2021年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明成功举办，中国国家主席习近平视频出席领导人峰会并发表主旨讲话，宣布中国率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金、正式设立第一批国家公园等一系列务实有力的东道国举措，会议通过《昆明宣言》，为全球生物多样性治理进程注入强大政治推动力。

会上，中方呼吁各方积极践行共商共建共享的全球治理观，进一步强化达成“框架”的政治意愿，把握会前冲刺的最后时机，在兼顾各国实际情况的基础上，充分展现协作精神、务实态度和灵活性，推动达成兼具雄心和务实平衡的“框架”。

各国部长和代表高度赞赏中方作为COP15主席国在推进会议和“框架”磋商进程中发挥的引领作用和展现的领导力，充分肯定加方作为东道国在会议筹备方面所做的努力和取得的进展。代表们表示，为有效遏制和扭转生物多样性丧失的全球趋势，国际社会应保持紧迫感，只有确保“框架”顺利通过，保护、资金、能力、技术等目标才有可能逐步落实。各方高度期待COP15第二阶段会议达成兼具雄心和务实平衡的“框架”。

来自欧盟、捷克、阿根廷、巴西、哥斯达黎加、加蓬、马来西亚、厄瓜多尔、智利、埃及、德国、挪威、英国等近30个公约关键缔约方的部长级代表，联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生，《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛出席活动。

(责编：刘洁妍、贾文婷)