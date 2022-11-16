新华社联合国11月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽15日呼吁国际社会为建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区寻找办法。

耿爽当天在第三届建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区会议上表示，中东地区历史和现实矛盾复杂交织，实践早已证明，军事对抗不是正确出路，对话协作才是实现地区安全的现实途径。中方鼓励各国秉持共同安全理念，加强对话沟通，缓和紧张关系，管控矛盾分歧，消除误解敌意，不断积累互信，为最终政治外交解决彼此安全关切创造条件。各国还应努力构建各种正式或非正式地区对话平台，保持可持续的对话进程，为建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区寻找可行路径和现实办法。中方提出的“海湾地区多边对话平台”倡议，可以为此做出积极贡献。

耿爽说，大国争夺和外部干涉是中东地区持续动荡的重要原因。中方敦促有关国家摒弃狭隘政治私利，停止拉帮结派、挑动对立的错误做法，为维护地区安全做出切实贡献。同时，地区国家应加大自主意识，增强互信协作，共同抵制域外国家政治干涉，努力构建中东集体安全机制。核武器国家要切实承担应有责任，积极参与建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区会议进程。

耿爽说，《不扩散核武器条约》《禁止化学武器公约》《禁止生物武器公约》等国际军控法律文书，为建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区奠定了坚实基础。这一基础只能加强、不能削弱。所有尚未加入上述条约的国家均应尽快加入并严格遵守条约义务。以色列尤其应尽快以无核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，并将所有核设施置于国际原子能机构保障监督之下。个别核武器国家应摒弃双重标准，切实履行自身责任，避免开展有违《不扩散核武器条约》目的与宗旨的核合作，为建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区树立正确导向。

耿爽表示，中国一贯支持建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区，签署和批准了所有开放供签署的无核武器区条约议定书，并严格履行相关义务。中国也是唯一明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器的国家。今年1月中方还积极推动五核国发表联合声明，重申“核战争打不赢也打不得”这一重要共识。本着上述精神，中国愿同有关各方一道，为建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区国际进程凝聚更多共识、注入更多动力。

(责编：刘洁妍、贾文婷)