新华社北京11月15日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯媒体报道，俄外长拉夫罗夫15日出席二十国集团领导人峰会后对媒体说，俄罗斯不拒绝与乌克兰谈判。据乌克兰总统府网站消息，乌总统泽连斯基15日在二十国集团领导人峰会上发表视频讲话，提出恢复和平的多项建议。

——拉夫罗夫15日出席在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会后对媒体表示，俄罗斯不拒绝与乌克兰谈判，拒绝谈判的是乌克兰。他说，二十国集团领导人峰会宣言的准备工作接近完成，俄方提议在最终文件中体现各方在乌克兰问题上的立场分歧。

——泽连斯基15日在二十国集团领导人峰会上发表视频讲话，提出恢复和平的多项建议。他说，应保障乌粮食出口和能源安全。俄罗斯应释放所有乌方被扣押人员，停止敌对行动，撤出在乌军队并恢复乌领土完整。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日表示，泽连斯基多次表明的乌方立场说明，乌克兰无论在事实上还是法律上都无法且无意开展谈判。俄方将继续通过特别军事行动实现目标。

——据乌克兰国际文传电讯社14日报道，乌克兰武装部队总司令扎卢日内当天在与美军参谋长联席会议主席米利通话时表示，乌军准备夺回全部被占领土，不会做任何妥协。与俄方恢复谈判的唯一条件是，俄方从所有乌被占领土撤军。

——欧盟理事会14日正式启动欧盟军事援助任务，将训练约1.5万名乌克兰士兵。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在当天的记者会上说，培训任务将在几周内于波兰举行。欧盟必须继续在军事上支持乌克兰，并向俄罗斯施压。

——俄罗斯外交部14日发表声明，禁止100名加拿大公民入境，其中包括加拿大官员、商人、媒体和金融界人士等，以回应加拿大对俄领导人、政界人士和商界代表继续实施制裁。（参与记者：赵冰、耿鹏宇、任珂、李东旭、李铭）

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