本报记者 李欣怡

中共中央对外联络部日前为外国驻华使节举办中共二十大精神专题宣介会，包括近60位驻华大使在内的100多个国家的高级外交官出席。与会驻华使节表示，中共二十大不仅为中国发展提供重要政治指引，也为那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了启示。相信在中共二十大精神指引下，中国将谱写发展新篇章，为世界各国携手应对挑战、实现共同发展注入动力。

“中共二十大报告总结了过去十年间中国共产党在推动经济社会发展、增进民生福祉、加强党的建设等方面的成功经验，坚定了中国民众对未来发展的信心。”南非驻华大使谢胜文表示，在中国共产党领导下，中国将取得更大发展成就。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫认真研读了中共二十大报告。“在中共中央领导下，中国共产党9600多万名党员团结一心，为实现中共中央制定的各项规划共同奋斗。相信中共二十大提出的各项目标任务一定会如期实现。”莫尔古洛夫表示。

“中共十八大以来，中国在经济社会发展各领域都取得了伟大成就，国际感召力不断增强。”老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，在中共二十大精神指引下，相信中国一定能如期实现第二个百年奋斗目标，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题；完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展……各国驻华使节见证过去十年间中国取得的历史性伟大成就，也希望从中共二十大报告中探寻这些伟大成就背后的“密码”。

“中国共产党始终坚持以人民为中心，这是我对中共二十大报告体会最深的一点。”纳米比亚驻华大使凯亚莫表示，中国共产党将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚决贯彻落实相关战略部署，展现了强大的执行力，值得各国学习。中国共产党不仅为中国人民，也为包括非洲在内的世界人民谋福祉。中国在世界上说到做到，纳米比亚是中国的坚定支持者。

马来西亚驻华大使努西尔万对中共二十大报告提出的中国式现代化格外关注。“中国式现代化基于中国国情，符合中国实际，证明通往现代化的道路不止一条。”努西尔万认为，中国式现代化将推动中国进一步释放巨大发展潜力，加快构建新发展格局。

当今世界，全球性挑战日益增多。“面对复杂严峻的国际形势，中方如何坚持维护真正的多边主义、推动经济全球化发展？”会上，萨尔瓦多驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯提问。“中国将坚持推动高质量发展和高水平对外开放，以自身发展为世界创造更多机遇。”中方的回应得到与会使节的认同。“中国先后提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建新型国际关系，为世界和平发展注入新动力。”阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示。

与会使节期待进一步增进本国同中国的友好关系，深化各领域合作。谢胜文期待南中两国关系进一步发展，携手应对新冠肺炎疫情、气候变化等挑战，推动国际社会享有和平、团结以及开放的贸易，让发展成果惠及包括南非和中国在内的世界各国人民。

“白中两国在政治、经济、人文、航天科技等多个领域合作密切，中国取得的各项成就对白俄罗斯而言同样十分重要。”白俄罗斯驻华大使尤里·先科表示，中国坚定支持多边主义，积极支持国际组织发挥作用，坚定维护多边体制的权威性和有效性，推动国际合作行稳致远。

科威特驻华大使马拉菲十分关注中国在科技领域的发展成就，“中国新能源汽车已销往科威特。我期待科中两国合作结出更多硕果。”

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 04 版）

(责编：杨光宇、白宇)