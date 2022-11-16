高诗源

“美丽的梭罗河，我为你歌唱……”熟悉这段旋律与歌词的人，可知《美丽的梭罗河》是一首来自印度尼西亚的民歌？热带风光透过婉转动情的歌声迎面而来：季风吹拂下的土地、在旱雨两季奔流不息的河水，还有乘船徐渡的商贾和旅人……梭罗河，一道秀水横亘同名古城，为与时光同样深邃的水乡画境平添了浪漫与诗意。

19世纪末，荷兰学者们曾在梭罗河沿岸的桑吉兰地区发现早期直立人化石遗址，证实该地区160多万年前就有古人类生活。梭罗河流经的古城梭罗，与日惹同为古代爪哇王国的中心。可以说，这条爪哇岛上最长的河流，恰似母亲一般，以质朴无华却坚韧恒久的方式，千百年来滋养了有着“爪哇文明摇篮”美誉的梭罗土地。

到访梭罗的游人大多从日惹市中心的火车站出发，搭乘一小时火车，便来到这个坐拥两座宫殿的历史文化名城。梭罗市主干道两旁绿树林立，枝叶繁茂，别具热带风情，沿主路观光，梭罗王宫常常是首选景点。梭罗王宫与规模稍大的日惹王宫出自同一设计者，基本布局十分相似，如同一支藤蔓上开出的两朵花，各美其美。梭罗王宫建于18世纪，马打蓝王国迁都至梭罗后，苏丹巴固普沃诺二世迁入这座宫殿。后来，马打蓝王国一分为二，梭罗自此成为梭罗苏南国的首都，日惹则成为日惹苏丹国首都，日惹王宫便始建于这一时期。

1985年，梭罗王宫曾遭遇大火，修复后的建筑巧妙融合了爪哇传统与欧陆风格，以蓝色和白色为主色调，雍容华贵又清新典雅。如今宫殿的主要区域仍由王室居住，亭台楼阁、内饰及文物保存得较为完好，其中部分作为博物馆展品对外开放。年代久远却依然透出王室威仪的马车、服饰、器物及各方贡品近在咫尺，游客们穿行其间。导游则身着传统服装，在带有浓重中爪哇口音又娓娓道来的讲解中，爪哇古代王国的金戈铁马与繁荣盛景依稀浮现……

对建筑艺术爱好者而言，兴建于1757年的曼昆勒加兰宫也不容错过。这座宫殿的主体名为阿贡亭，是一座庞大的爪哇传统凉亭式建筑，屋顶为木质结构，占地面积达3500平方米，能容纳5000余人。伴着悠扬的印尼传统乐器伽美兰的演奏声，爪哇传统舞蹈训练和王族的婚丧嫁娶等传统仪式在此定期举行。

行走在梭罗的古老宫殿之中，如同阅读爪哇历史、文化和艺术作品中最为经典的篇章。在这里举行的古老宫廷仪式优雅、精致、雄浑，展现出爪哇文化的独特魅力。梭罗至今沿袭着5个与新年、丰收、感恩、信仰及爱情相关的重要宫廷传统习俗，定期举办盛大庆典。仪式中总少不了伽美兰的伴奏、传统舞蹈的倾情演绎，以及节日游行的欢声笑语。

漫步梭罗市井小巷，游人能时刻感受到充溢着蜡染、香料和茶叶味道交相堆叠的古老气韵。这座城市有着绵长而辉煌的历史，也因此蕴藏着诸多极具爪哇传统特色的文化遗产：端丽的爪哇传统宫廷舞蹈、精工细作的传统手工蜡染织物巴迪克，以及光影变幻的哇扬皮影戏……这些传统技艺，如今逐步受到世界人民的了解与喜爱。2021年，伽美兰音乐被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。今年9月16日，梭罗市长将这一证书交给群众代表，并强调人民才是这一非物质文化遗产的主人。

古城梭罗拥有丰富多彩的文化遗产，也以年轻开放的心态包容滋养着现代艺术。这里有印尼顶尖艺术学府——印尼梭罗艺术学院，并常年举办各类国际音乐节，无论爵士乐、摇滚乐还是流行音乐，大街小巷中的任意一块空地都可以成为音乐爱好者们展演的舞台。印尼本土和世界各地慕名而来的音乐人，都能在这座城市的羽翼下自由栖息，让动听的乐曲飘扬在梭罗的空气中。

如今，梭罗已成为印尼发展最为迅速的城市中心之一，宁静小城的崭新面貌令人倾倒。乘坐人力三轮车漫游街区，最为突出的印象便是现代与传统的融合：繁华的商业广场日常上演传统文化表演，著名的历史遗迹周边建立起现代化的度假酒店，传统乐器与来自世界各地的乐器和鸣，曾经仅限贵族阶层穿着的巴迪克已成为当地民众和外国游客喜爱的时尚服饰……传统与现代文明交汇，自然与都市风光交融，这就是古老而常新的城市梭罗。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 14 版）

(责编：白宇、杨光宇)