张 杰

近年来，印尼经常通过多边会议展示、推介传统文化，这种通过各种会展进行推广的方式令不少外国友人走近了印尼引以为豪的传统文化艺术——哇扬皮影戏。2003年，哇扬皮影戏被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。“哇扬”作为印尼语的音译，意即影子或想象物。这一印尼传统民间艺术流行于爪哇岛和正在举办二十国集团领导人第十七次峰会的巴厘岛等地。在古城日惹和雅加达、巴厘岛等印尼重要城市，至今仍保存着大量哇扬皮影戏剧场、博物馆乃至手工作坊，政府也鼓励年轻人学习传承这门技艺。

见证文明互鉴的文化遗产

走进日惹和雅加达的哇扬皮影戏博物馆，仍能看到500多套早年皮影收藏品，或来自各地王室，或来自贵族家庭，其中有神明鬼怪，也有先祖前辈。皮影大都侧身而立，仅露侧脸，鼻子高耸，头戴高帽，身着盛装，胳膊分为三个关节，双手过膝甚至着地，腿部则较为短小，包裹在华丽的裙装之下。皮影一般由三个把手控制，其中两个连接手部，通过胳膊的各种动作展示出舞蹈效果，另一个则如树木的主干，从大腿连通躯干直至头部，控制皮影做出前进、翻滚等各种动作。

哇扬皮影戏历史悠久。当地人普遍认为，这种艺术形式在11世纪时从爪哇王室逐渐传到民间，从画在椰子叶上改良为画在纸上，祭祀仪式逐渐转变为艺术形式，配乐也从庄重严肃的宫廷传统音乐变得更加活泼通俗。再后来，人们逐渐去除皮影戏中的宗教元素，并用牛皮取代纸张，将角色正面露脸改为侧面，改变胳膊和腿的长度比例使之异于常人，现代哇扬皮影戏的雏形最终定格。

哇扬皮影戏的发展，见证着不同文明之间的交融互鉴。中国与印尼之间的文化交流由来已久，起源于福建泉州的布袋戏，其艺术风格和题材也滋养着哇扬皮影戏：唐代薛仁贵的故事就被翻译成爪哇语、配上印尼传统音乐，成为在印尼广受欢迎的皮影戏剧目。2019年5月，“文明匠心——亚洲非遗大展”在北京举办，来自14个国家的300余套展品中，一套印尼皮影引得参观者驻足欣赏，感叹于戏偶制作之精巧繁复。

考验能工巧匠的制作工艺

哇扬皮影制作工序繁琐、工艺繁杂，选皮制皮、画稿过稿、镂空雕刻、蘸色敷彩、发汗、缀连装杆若干步骤中，容不得一点马虎。时至今日，优秀的哇扬皮影依然坚持由全手工制作。

选皮、制皮是制作皮影的开始，皮革的好坏对皮影至关重要。老师傅把一卷整张剥下的带血毛皮在清水中浸泡数日，再捞出冲洗，用绳索从四周将毛皮拉平，牢牢绑在木框上伸展开，方便用特制的弯刀一遍一遍地刮去皮上的杂质与细毛，直到皮质变得光滑剔透，方能分解成块，作为待选皮具。由于皮影四肢和身躯部位对皮质软硬厚薄要求不同，有经验的师傅会预先选出待用的皮具，再凭记忆将准备制作的相貌衣着誊至皮具上，准备下一步的画稿过稿和雕刻。

镂空雕刻是最显工匠能力的步骤。雕刻一些简单部位时，工匠把图誊在皮上，再把皮固定在蜡板上，用各种刀具进行雕刻修整；如果是复杂的镂空雕工，则需要先将图画在薄纸上，再将纸覆盖在皮上，并一同固定在蜡板上，用针或刀将图画或刺或刻，再修剪成形，加以精雕。皮影面部一般没有镂空雕刻，工匠画上五官，用刻刀加深线条方便之后着色。皮影的服装、鞋帽上常有流云、水波、花卉等多种图案，工匠需要在图案当中进行细密的镂空雕刻，稍有不慎就会全盘作废。

在哇扬皮影的世界里，不同的色彩有着不同的意义：年轻王公贵族的脸部常用白色（代表天真活泼）或金色（代表尊贵高雅）着色，年长贵族的脸部则用黑色（代表沉稳睿智），红色皮肤表示人物脾气暴躁，而蓝色绿色则多用来描绘怪物或奸邪小人。根据这些传统，工匠使用特定的工艺将颜色套染、晕染或勾绘在皮影上，最后经过脱水发汗处理，借助高温让色彩渗入皮具并定型。最后，工匠还需将身躯各部位进行整合，制作关节进行组装，用枢纽骨眼以及纽钉或皮线等方式连接固定，一套哇扬皮影的制作方宣告完成。

拨动观众心弦的精彩表演

“以影显形，借光显影”是哇扬皮影戏的最大特色。在帷幕之后，用皮影的光影跳动、各类配乐的吹拉弹唱以及操纵者“德郎”的念唱，将一个个皮影赋予了生命，演绎出一个个神秘而宏大的传奇故事，不禁令人想起中国描述皮影的古诗俗谚：“隔帐陈述千古事，灯下挥舞鼓乐声。奏的悲欢离合调，演的历代奸与恶。三尺生绢作戏台，全凭十指逞诙谐。一口道尽千古事，双手对舞百万兵。”

时光流转，曾经只为王宫贵族服务的皮影工匠和皮影戏艺人早已步入城市乡村，哇扬皮影戏也成为民众闲暇时最喜闻乐见的节目（见图）。在雅加达、日惹和一些传统老城中，依然很容易找到观赏哇扬皮影戏的剧院。以日惹一家剧院为例，内部设施很简单，观众区与演出区对半分，区域两侧摆放着各式乐器，剧场中央用一米高、两米宽的木框隔开，木框蒙上白布作为舞台，舞台左右两侧分别放置正面和反面角色的皮影。为了强调光影效果，剧场内的灯光很昏暗，演出一侧的灯光反而更明亮。

观众全部落座后，一阵传统音乐响起，皮影戏演出开始。表演区的光将皮影的形象投射在舞台上，伴随着悠扬的歌曲和解说旁白，源自《摩诃婆罗多》等印度神话的角色先后登场，大大小小的人物伴随各类乐器的演奏在幕布上或跳跃舞动，或盘旋打斗。

德郎是皮影的主要操纵者，他是表演的灵魂，控制着整个演出的走向。他总是盘腿面向幕布而坐，身边摆放着各种各样的皮影。从表演开始那一刻，德郎就需要根据口中的解说对白和各种唱词，不停更换手中的皮影，并摆出各种各样的动作，将皮影在幕布后方移动以呈现虚实结合、放大缩小的效果。与此同时，德郎的腿脚也没有闲着，他需要用脚趾夹着鼓槌不时敲打旁边的金属片，来控制伴奏音乐的节奏。哇扬皮影戏的表演往往长达几个小时，自始至终，德郎操纵着数十个皮影说唱表演，是最辛苦、最受尊敬的表演人员。也正因此，德郎不仅被看作杰出的艺术大师，更被认为是可以和祖先或神灵沟通的人。

淳朴的爪哇人喜欢“大团圆”结局，一场皮影表演下来，善良战胜邪恶，有情人终成眷侣，最终的阖家团圆才受人喜爱。曲终人散之后，光与影渐渐散去，歌声也逐渐远去，笑容在观看者和表演者的脸上成为永恒。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 14 版）

(责编：白宇、杨光宇)