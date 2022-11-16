本报记者 刘 慧 李 强 程是颉 张 杰

雅万高铁项目施工现场。

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印尼工作人员正在打磨无缝钢轨。

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雅万高铁项目技术人员正在现场作业。

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11月9日，一列高铁动车组正在万隆市雅万高铁试验段进行热滑试验。

焦宏涛摄（新华社发）

印尼巴厘岛街头的G20峰会媒体中心标识。

本报记者 程是颉摄

受电弓缓缓升起，伴随接触网的电流声，雅万高铁综合检测列车瞬间灯火通明，车头大灯闪耀着炫目的光芒。现场作业的工人和附近的村民纷纷拿出手机与列车合影。近日，在雅万高铁终点站德卡鲁尔车站，雅万高铁成功开展接触网热滑试验，这是雅万高铁综合检测列车首次在高铁线路上亮相。

雅万高铁连接印度尼西亚首都雅加达和第四大城市万隆，是东南亚第一条高速铁路。在中印尼两国元首的亲自推动下，雅万高铁建设持续推进，不断取得重大进展。作为中印尼两国高质量共建“一带一路”的标志性项目，雅万高铁生动诠释了构建中印尼命运共同体的丰富内涵。

“将成为国际互联互通的一部分”

雅万高铁全长142公里，最高运营时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。建成后，从雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

2015年4月，中国国家主席习近平与印尼总统佐科在雅加达见证了两国高速铁路项目合作文件的签署。2016年，雅万高铁项目正式启动。目前，雅万高铁13条隧道、58座桥梁全部贯通，正线已开始铺轨，14公里具备上线检测条件，运营准备工作有序开展。

在雅万高铁建设过程中，佐科总统数次前往施工现场视察高铁建设情况。今年10月，佐科总统在视察德卡鲁尔车站时表示，雅万高铁建设总体进展顺利，体现了印尼与中国的良好合作。“通过与海港或机场的整合，雅万高铁将成为国际互联互通的一部分。”

雅万高铁所在的爪哇岛区域多地震和火山，而万隆则处在区域沉降段，沿线雨量极为丰沛，气候复杂多变，山川沟壑纵横，岩层地质复杂，施工难度相当大。走进已贯通的位于西爪哇省普哇加达县的2号隧道，首先映入记者眼帘的，就是洞口密布的支撑梁架，地面的岩土混合着山顶的雨水，脚下已是一片泥浆。

这是全线修建难度最大的控制性工程之一。中国铁路国际有限公司牵头的雅万高铁承包商联合体负责人辛学忠介绍，该隧道地质条件特殊，洞身范围多是接触空气后会迅速开裂、崩解的膨胀性泥岩，加之施工恰逢当地雨季，泥岩遇水弱化更快。因此，开挖时极易导致溜塌，加大了施工安全风险。记者在现场抓起一块泥岩，手指一搓就变成了粉末。

针对复杂水文地质和施工困难，施工方中国电建集团水电七局创新工艺工法，解决隧道大变形、滑塌及涌泥等带来的技术难题。今年8月，这条1052米长的隧道正式贯通。这一重要工程节点的完成，标志着雅万高铁全线重难点工程全部突破，为实现雅万高铁总进度目标奠定了坚实基础。

今年7月，雅万高铁开始正线轨道铺设，在中国享有盛名的高铁“铺轨神器”——CPG500有砟铺轨机亮相印尼。施工时，有砟铺轨机组可以直接铺设500米长、30吨重的钢轨，随着铺轨机开过，一条条360公斤重的轨枕被精准排列到钢轨下。轨枕间隔60厘米，每公里可铺设轨枕1667根，一天可以完成高铁轨道铺设1.5公里。

印尼交通部长布迪在现场表示，对这一技术印象深刻。“这是东南亚首次使用这样的交通技术，我对雅万高铁使用高科技铺装轨道感到自豪和感激。”

“带动沿线地区经济发展”

在德卡鲁尔车站，印尼小伙普特拉站在动车前举起手机自拍，兴奋之情溢于言表。“以前经常在电视上看到中国的高铁，这还是我第一次亲眼看到。”普特拉是雅万高铁项目上的云梯车司机，家在雅加达，平常一个月才回一次家。“等雅万高铁通车了，我回家就方便了。”

由于各种因素制约，印尼交通基础设施建设缺口较大。雅加达和万隆虽然相距不远，但公路交通十分拥堵，驾车通常需要3个多小时，遇到节假日，更是常常要超过5个小时。

“雅万高铁将显著促进铁路沿线民众、货物以及服务的流动。这条高铁线路途经9个县市，将在车站周边形成新的商业区，带动沿线地区经济发展。”印尼战略与国际问题研究中心经济部主任赫拉万表示，雅万高铁将助推印尼加速实现经济发展战略。

印尼海洋与投资统筹部长卢胡特表示，雅万高铁是印尼现代化公共交通系统的重要组成部分，已被列为国家战略建设项目，将以可持续的方式对经济社会和民生福祉产生积极影响。

“在雅万高铁建设过程中，双方的信任感不断增强。”印尼中国高速铁路有限公司首任董事长韩高路表示，“现在，一提到雅万高铁，当地民众就会联想到印尼发展速度，对支持我们的中国政府和民众充满亲切感。”雅万高铁建设的持续推进让他深感振奋，“印尼各方都在热烈讨论，今后要建起贯通整个爪哇岛的高铁。”

“这是一条通向发展与繁荣的高铁。”韩高路认为，雅万高铁项目的建设不仅带来了印尼急需的外部投资，还培育了一批本土技术和管理人才，促进印尼基础设施建设领域相关产业快速发展。

在万隆焊轨基地配轨车间内，阿迪正在给钢轨除锈。经过严格的技术培训，农民出身的他已熟练掌握焊前检查、除锈、吊装等技术，可以独立作业。雅万高铁项目施工地附近的苏卡达亚村村长尼尔万说，雅万高铁项目启动后，先后有300多名村民在项目上找到了工作。他们中的许多人掌握了混凝土搅拌、挖掘机驾驶、电焊、电工等技能，还考取了电焊、电工等职业资格证书。“学会了技能，村民有了立身之本。”

“两国人民携手打造的民心工程”

西比鲁山是位于万隆的一个小村子，紧挨着雅万高铁项目施工地。村民阿塞普开了一家小吃店，玻璃柜台里，整整齐齐码放着十几道菜肴。时值正午，工地的工人纷纷到这里吃饭。阿塞普热情招呼着客人，忙得不可开交。

直到3个小时后，阿塞普才有时间接受记者采访。“我的这家小吃店已经开了几年，一直生意平平。雅万高铁开工建设后，高速铁路修到了家门口，也给我的店铺带来了源源不断的客流。”

随着雅万高铁项目稳步推进，阿塞普也有了新的计划。“雅万高铁开通后，随着沿线旅游业的发展，会吸引更多游客，一些大公司也可能会到这里建厂，客人会更多，我也准备扩大饭店规模。”

雅万高铁项目施工地附近有很多像西比鲁山这样的村子。村民主要以务农为生，村里的青壮年则大都靠打零工为生，雅万高铁的建设为附近村民带来了许多工作机会。

伊马赫的家也在雅万高铁途经的村庄里，如今他是雅万高铁项目的一名铺轨工人。谈起这份工作，他很满意，“工作地点离家近，工资也很不错。村里很多人都挣了钱，开始修房子了。以后高铁通了，会有更多企业来到这里，给村里人带来更多工作机会。”

“这是两国人民携手打造的民心工程。”印尼中国高速铁路有限公司执行董事张超表示，雅万高铁促进了中国企业与当地民众的交流，增进了两国人民彼此间的了解，“民心相通是‘五通’的基础，是最基础、最持久的互联互通，也将进一步促进两国的未来合作。”

当前，中印尼共建“一带一路”进入重要收获期并开启高质量发展新阶段。双方正紧密配合，确保雅万高铁这一首要旗舰项目如期建成。“雅万高铁是印尼与中国友谊的象征，是两国人民共同的骄傲。”印尼国有企业部前部长里妮·苏马尔诺表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)