中美元首巴厘岛会晤达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的

当地时间11月14日下午，习近平主席在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。两国元首都重视中美关系的世界性意义，都强调确立中美关系指导原则的重要性，都希望推动双边关系止跌回稳，都同意加强沟通交流、推进务实合作。这为今后一个时期中美关系的发展指明了方向。

元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。此次会晤是中美元首三年来首次面对面会晤，是拜登总统执政后两位领导人首次面对面会晤，也是中美各自完成今年国内重大议程后两国最高领导人的首次互动，意义尤为重大，国际社会高度关注。两位元首的交流全面、深入、坦诚，富有建设性和战略性，覆盖了两国关系最重要的方面和当前最紧迫的地区和全球性问题，达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的。

中美作为两个大国，在处理彼此关系时强化责任意识，有助于防止中美关系脱轨失控，有助于为应对全球性挑战发挥大国作用。世界正处于一个重大历史转折点，各国既需要面对前所未有的挑战，也应该抓住前所未有的机遇。中美双方应该从这个高度看待和处理中美关系。习近平主席强调，中美双方需要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，探讨新时期两国正确相处之道，找到两国关系发展的正确方向，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。拜登总统表示，美中双方有共同责任向世界展示，美中能够管控分歧，避免和防止由于误解误判或激烈竞争演变成对抗甚至冲突。

中美关系的历史和现实共同说明，双方正确看待对方内外政策和战略意图，是处理好彼此关系的一个重要前提。中国党和政府的内外政策公开透明，战略意图光明磊落，保持高度连续性和稳定性。中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，展现出光明的发展前景，给世界带来的是机遇。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持和平发展、开放发展、共赢发展，始终是世界和平发展的正能量。美国将中国视为“最重要的战略竞争对手”和“最重大的地缘政治挑战”，是对中美关系的误判和中国发展的误读，只会误导两国人民和国际社会。

中美两个大国相处，需要基于大的原则性共识。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作。正是基于这一考虑，中方提出双方应该坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。中方始终认为，中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。双方应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为双方合作提供好的氛围和稳定的关系。美方应将拜登总统“四不一无意”等重要表态落到实处，将“无意寻求同中国‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国”的承诺落到实处。

正如习近平主席所指出的，遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。美方应言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，履行“不支持‘台独’”的承诺，停止虚化掏空一中政策，约束制止“台独”分裂言行，不要让局势发展到不可收拾的地步。在民主人权、制度道路等问题上，双方必须坚持相互尊重，避免搞意识形态对立、阵营对抗。这是时代发展的潮流，也是国际社会的共同呼声。中美经贸关系的本质是互惠互利，打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，完全违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，只会损人不利己。中国有自强不息的光荣传统，一切打压和遏制只会激发中国人民的意志和热情。中方有自己长期坚守的原则和底线，有必须坚定维护的正当合法利益，不会屈服于任何霸权霸凌。

管控和稳定中美关系是一个持续不间断的进程，是进行时，不是过去时也没有完成时。中美元首巴厘岛会晤不仅具有重大现实指导意义，而且将对下阶段乃至更长时期的中美关系产生重要深远影响。双方团队应按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，为中美关系增添正能量、装上安全阀，为动荡变革的世界注入稳定性和确定性。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)