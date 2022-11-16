11月15日，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，强调各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

接受本报记者采访的国际人士认为，当前人类发展面临重大挑战，习近平主席重要讲话为二十国集团加强团结合作、协调宏观经济政策指明方向，为各方共迎时代挑战、共建美好未来凝聚广泛共识、注入强劲动力。

“携手促进世界经济复苏发展”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，习近平主席提出推动更加包容、普惠、有韧性的全球发展，对世界各国至关重要，体现了中国着眼全人类福祉的责任担当。“中方始终尊重、支持非洲国家发展。期待非洲能得到更多来自国际社会的关注。”

“只有包容普惠的发展才能让更多民众享受到实惠。”印尼食品和饮料协会中小企业发展委员会负责人伊尔万·维查亚对全球发展应当“更加包容”“更加普惠”“更有韧性”表示赞同，“中小企业是就业主体，各国在发展中要更多考虑中小企业的需求。”

沙特中国商务理事会主席阿吉兰认为，中国主张致力于推动各国共同发展。共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，是中国推动构建人类命运共同体的具体体现。

阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨表示，“中国始终坚持推动各国加强协调，携手促进世界经济复苏发展”，并采取实际行动为加强国际合作搭建平台。

“人类社会面临气候变化、贫困等多重挑战，这些全球性挑战只凭一个国家是无法解决的。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼说，二十国集团领导人第十七次峰会讨论的能源转型、数字化转型等议题，对于全球经济复苏和落实联合国2030年可持续发展议程至关重要。“中国的发展经验给其他国家带来有益借鉴。”

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议等，为维护世界和平和促进共同发展作出积极贡献。

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任丹尼斯·西蒙表示：“在世界面临许多重大挑战的背景下，中国积极参与全球事务，推动提升经济全球化水平。”

“加强合作，增强全球发展的韧性”

印度尼西亚外交政策协会创始人迪诺表示，“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”意义重大。面对当前挑战，“各国需要加强合作，增强全球发展的韧性。这不仅是为了应对新冠肺炎疫情冲击、推动全球复苏，也是为应对其他可能的全球性问题做好准备。”

印度尼西亚战略与国际问题研究中心经济部主任法热哈·赫拉万表示，构建稳定和富有韧性的产业链供应链，能够确保经济活动平稳运行，催生新的商品和服务，并带来更多就业机会。

库阿库认为，将粮食和能源问题政治化、工具化、武器化给各国民众福祉带来严重威胁，非洲大陆深受影响。“中国为推动全球合作、应对共同挑战发挥重要作用，为维护世界粮食、能源安全作出重要贡献。”

“全球粮食安全状况令人担忧，在发展中国家尤其突出。”伊尔万说，中方呼吁各国在联合国等多边国际组织的协调下加强合作，各方应当积极呼应中方倡议，共同维护全球粮食安全。

阿根廷《当代》杂志创始人古斯塔沃·伍表示，中国不仅成功解决了14亿多人的吃饭问题，而且致力于维护全球粮食安全。同时，中方致力于推动绿色发展，“从世界领先的水电站修建技术，到戈壁滩上成片的太阳能板，再到广为普及的新能源汽车，中国在清洁能源技术的研发和应用领域取得瞩目成绩，为各国清洁能源发展提供了榜样。”

“粮食、能源安全是经济问题，更是民生问题。”巴西商业领袖组织相关负责人小若泽·里卡多·卢斯表示，中国与巴西在长期合作中建立了互信互利的良好伙伴关系。“期待两国共同努力，为全球粮食和能源安全稳定作出贡献”。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，中国一直致力于与各方构建稳定和富有韧性的产业链供应链。“对于深受疫情和供应链危机影响的发展中国家，中国持续给予支援，体现了负责任大国的诚意，也赢得了各方信任。”

日本帝京大学教授露口洋介表示，中国长期以来为实现自身粮食安全和能源供应稳定而不懈努力。这本身就是对世界做出的巨大贡献。中方提出国际粮食安全合作倡议，“我们期待中国在保障全球粮食、能源供应方面发挥更大的作用。”

“为当前充满不确定性的国际形势注入了确定性”

伊尔万经常前往中国访问，洽谈合作事宜。“习近平主席强调中国将坚定不移深化改革、扩大开放，为当前充满不确定性的国际形势注入了确定性。”他说，印尼有丰富的资源，中国有超大规模市场，印尼希望同中国进一步加强合作。明年，伊尔万将积极组织印尼中小企业参加中国国际进口博览会，寻找更大发展机遇。

印尼建国大学中文系主任卓宥佑表示，中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，表达了与其他国家携手为人类作出更大贡献的意愿。中国搭建起众多交流平台，推动各领域务实合作，为各国共同发展提供了机遇。

露口洋介说，中国式现代化符合中国国情，将推动中国经济社会进一步发展。“世界和平稳定和进一步发展有利于中国自身发展；中国稳定发展，也将促进世界和平稳定和进一步发展。”

舒尔茨表示，中国坚持真正的多边主义，推动构建新型国际关系，努力扩大同各国利益汇合点。中国的发展对世界各国意味着重要机遇。

在帕兰迪看来，中国在消除贫困、绿色发展等方面积累的经验，将为完善全球治理、建设更可持续的世界发挥重要作用。

佩里莫尼表示，作为世界第二大经济体，中国倡导构建开放型世界经济，坚持真正的多边主义，为应对当前国际社会面对的各种挑战、促进世界经济复苏发挥了重要作用。

（本报记者温红彦、管克江、沈小晓、俞懿春、闫韫明、刘慧、程是颉、李强、张杰、王云松、李翔、刘玲玲、谢亚宏、姚明锋、李志伟、马菲、岳林炜）

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)