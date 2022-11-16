新华社北京11月15日电 题：同舟共济渡难关 团结合作创未来——习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议上的重要讲话引领全球发展方向

新华社记者

四季如夏的巴厘岛，见证新时代中国促进世界经济复苏、引领全球发展方向的大国担当。当地时间11月15日，二十国集团领导人第十七次峰会在印尼巴厘岛举行，国家主席习近平出席并发表重要讲话。这是党的二十大胜利召开后，中国最高领导人首次出席多边峰会。立于时代潮头，“共迎时代挑战”的宣示凝聚共识；心系人类发展，“共建美好未来”的呼唤鼓舞人心。中国特色大国外交，在激荡的时代风云中开启新的篇章，为建设一个更加美好的世界注入信心与力量。

中国智慧洞察时代大势

“全球正面临多项关乎未来发展的重要挑战，希望二十国集团发扬团结精神，寻求应对共同挑战之道。”二十国集团领导人第十七次峰会召开之际，联合国秘书长古特雷斯如是说。

面对诸多全球性挑战，以“共同复苏、强劲复苏”为主题的二十国集团领导人峰会，寄托着各国期待。人们期待此次峰会凝聚共识，推动主要经济体加强宏观经济政策协调，发出坚持多边主义、开放包容、互利合作的声音；也期待中国在二十国集团中继续发挥积极作用，为破解全球发展困境，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展贡献智慧。

在各方关注目光中，习近平主席发表重要讲话，深刻分析当前国际形势，精辟阐释“怎么看”“怎么办”等重大问题，向世界发出了“共迎时代挑战，共建美好未来”的时代强音。

世界百年未有之大变局有何特征？习近平主席的判断切中肯綮——这是世界之变、时代之变、历史之变。新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。

站在十字路口的世界何去何从？习近平主席为各国指明正确方向——树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

二十国集团如何发挥应有作用？习近平主席呼唤担当作为——二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。

“察势者明，趋势者智。”习近平主席的精辟论述，蕴含着鉴往知来的中国智慧，展现了应对挑战、把握机遇的信心与勇气。纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展。只要在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，我们就能在危机中育新机、于变局中开新局，凝聚起战胜困难的强大力量。正如委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗所说，“中国致力于促进各国和谐共处，推动合作与发展，在当前充满不确定性的世界中，是一盏希望的明灯”。

中国方案破解发展难题

发展为了什么？我们到底需要怎样的发展？

当新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机，越来越多的人开始思考这样的问题。

“推动更加包容的全球发展”“推动更加普惠的全球发展”“推动更有韧性的全球发展”——习近平主席提出的三点建议，对此作出了清晰而明确的回答。中国方案既瞄准迫在眉睫的全球性挑战，又着眼解决长期结构性难题，为促进全球经济强劲、可持续、包容和平衡增长注入强大思想力量。

推动更加包容的全球发展，意味着各国相互尊重，求同存异，和平共处，推动建设开放型世界经济，不应该以邻为壑，构筑“小院高墙”，搞封闭排他的“小圈子”。“甘蔗同穴生，香茅成丛长。”习近平主席引用的印尼谚语，道出一个朴素真理：分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择。

印度经济学家穆罕默德·萨基卜表示，习近平主席提出的深化各国合作的倡议，是国际社会渡过难关的唯一可行途径。巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略赞赏中国在面对百年未有之大变局寻求所有经济体合作的努力，认为这是中国方案得到其他新兴国家和二十国集团成员支持的“密码”。

推动更加普惠的全球发展，意味着各国共同发展，走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，提供更多公共产品。大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。

“中国是一个对促进全球可持续发展具有全面愿景和规划的大国，习近平主席是一位为推动解决人类面临的重大问题提供愿景和规划的大国领导人。”英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特如此评价。他认为，习主席关于普惠发展的理念“不仅切实可行，而且至关重要”。

推动更有韧性的全球发展，意味着比以往任何时候都更加重视发展问题，建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切。从深化抗疫国际合作，到遏制全球通胀；从对发展中国家减缓债，到促进全球贸易、数字经济、绿色转型、反腐败，再到确保粮食和能源安全，中国始终和广大发展中国家站在一起，为全球发展事业作出积极贡献。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔感叹，中国在维护发展中国家的利益和正当权利方面始终走在前列。印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶则认为，中国已成为推动全球发展的重要力量，中国帮助发展中国家在国际舞台上发出更加强有力的声音。

“德不孤，必有邻。”一直以来，中国始终着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，提出全球发展倡议和全球安全倡议，凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同发展进步。一年来，“全球发展倡议之友小组”成员已逾60国，各方以实际行动，对中国方案投出沉甸甸的信任票，凝聚起共同发展的强大合力。

中国担当推动人类进步

“一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！”习近平主席有力的话语，彰显了中国以自身发展为世界创造机遇、推动人类进步的胸怀与担当。

二十国集团领导人峰会期间，习近平主席密集展开双边多边外交活动，向各国宣介中国共产党第二十次全国代表大会确立的中国未来发展的目标任务和大政方针。在深入的交流互动中，各国对新时代中国的未来有了更深的认知，对中国以自身开放发展推动世界进步有了更高的期许、更多的信心。

“坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放”。一个始终秉持开放、合作、团结、共赢信念的中国，始终吸引着世界的目光，汇聚着合作的力量。

世界银行最新报告显示，2013年至2021年中国对世界经济增长平均贡献率高达38.6%；中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一。前不久，第五届进博会如约而至，共有145个国家、地区和国际组织参展，按一年计意向成交金额高达735.2亿美元。“一带一路”项目捷报频传。雅万高铁试验段接触网热滑试验全面展开、柬埔寨金港高速公路通车、中老铁路货运站实现全部启用……共建“一带一路”已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，惠及亿万民众。

中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择。

玻利维亚前总统莫拉莱斯日前强调，中国式现代化的成果为世界所共享，为世界和平以及更好、更均衡的发展作出了重要贡献。法国总统马克龙在巴厘岛与习近平主席会见时表示，中国式现代化发展模式令人钦佩。

“聆听习近平主席的重要讲话，深感中国推动世界和平与发展的决心。”正如一位外国学者感叹的，我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。踏上新征程，中国已然开启充满光荣和梦想的远征，必将以自身新发展为世界提供新机遇，与各国一道，汇聚起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种挑战，共同迈向人类命运共同体的美好未来！（记者李学梅、乔继红、余湉湉、谢彬彬、周良、何梦舒）

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