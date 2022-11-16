新华社北京11月15日电 题：以团结合作迎时代挑战促全球发展——习近平主席在二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议上的重要讲话引发热烈国际反响

新华社记者

当地时间11月15日，二十国集团领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛举行。国家主席习近平出席并发表题为《共迎时代挑战 共建美好未来》的重要讲话。

习近平主席的讲话在国际社会引发热烈反响。多国人士表示，习近平主席立足当下，放眼长远，提出一系列重要主张，为解决全球发展中重大现实问题、应对人类面临的共同挑战提供了中国方案，为推动世界经济复苏、完善全球治理、共建美好未来注入强劲动力，彰显中国负责任大国担当。

为破解发展难题提供中国方案

习近平主席在讲话中指出，当今世界正在经历百年未有之大变局，这是世界之变、时代之变、历史之变。经济全球化遭遇逆风，世界经济面临衰退风险，大家日子都不好过，发展中国家首当其冲。我们要比以往任何时候都更加重视发展问题。多国人士指出，习近平主席提出的“要推动更加包容的全球发展”“要推动更加普惠的全球发展”“要推动更有韧性的全球发展”主张非常及时，十分重要，有力推动破解全球发展难题。

西班牙首相桑切斯表示，中国始终是国际秩序的稳定力量。习近平主席在峰会上倡导团结合作应对全球挑战，推动更加包容的全球发展，他完全赞同。

“习近平主席的讲话着眼全球共同发展长远目标和现实需要，为未来全球发展提出方案。”土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，习近平主席关于推动全球发展的三项主张非常及时而且重要。他说，通胀、能源和食品价格上涨、供应链中断等问题给全球发展带来挑战，发展中国家遭受的损失更大。推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，为破解全球发展难题、促进各国共同发展提供了中国方案。

长期关注中国发展的英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特认为，习近平主席提出的推动全球发展的三项主张为促进全球可持续发展注入动力。贝内特高度赞赏习近平主席关于“坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切”的主张。他指出，作为世界上最大的发展中国家，中国历史性地解决了绝对贫困问题，并在可再生能源、电动汽车发展等领域发挥日益重要作用，为实现可持续发展目标作出重要贡献。

习近平主席在讲话中提出“要推动更加普惠的全球发展”“现代化不是哪个国家的特权”等主张，让南非智库种族关系研究所分析师加布里埃尔·克劳斯印象深刻。他认为，这些主张对非洲国家来说具有重要现实意义。在他看来，中国取得巨大发展成就，中国在脱贫等方面的经验尤其值得借鉴。中国提出的全球发展倡议等为非洲国家解决发展问题提供了重要方案和实现路径。

习近平主席在讲话中指出，中方支持非洲联盟加入二十国集团，这令肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔感到鼓舞。他表示，这一主张旨在增强对发展中国家的关切，提升多边体制中发展中国家的话语权。他还指出，新冠疫情反复延宕，世界经济面临衰退风险，在此背景下，“中国在维护发展中国家正当权益、帮助发展中国家实现经济发展方面始终走在最前列”。

为携手应对共同挑战注入动力

习近平主席指出，当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。全球贸易、数字经济、绿色转型、反腐败是促进全球发展的重要因素。我们要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化，推动建设开放型世界经济。

“习近平主席清晰指出当前人类发展面临的重大挑战，世界各国需要思考如何凝聚共识，共同找出解决方案。”印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说。

他高度评价习近平主席关于“要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化”的主张。他说，粮食和能源不仅是商品，也是人类生活的必需品。当前，全球粮食、能源价格持续上涨，供应短缺风险显现，各国应通过对话、协商、协调解决问题和矛盾。

韩国韩中全球协会会长禹守根对习近平主席关于“各方要继续深化抗疫国际合作”的主张深表赞同。他说，当前，新冠疫情远未结束，团结合作应成为国际社会抗击疫情的“关键词”。在对发展中国家提供抗疫资源支持方面，中国作出了巨大努力，并积极致力于促进全球疫苗公平合理分配。国际社会应一道推动在疫苗、治疗药品等方面合作，提升疫苗、药物、诊疗手段在发展中国家的可及性和可负担性。

习近平主席阐述的应对气候变化挑战和向绿色低碳发展转型主张是法国中国问题专家、作家莱娅·贝西特别关注的内容。她说，当前，这些领域的挑战变得愈发复杂，对发展中国家来说更是如此。

贝西多次到访中国，对中国经济社会发展有深入研究。她认为，中国在绿色能源发展方面取得很大进步，其他国家可与中国合作，共同探索绿色能源发展的新路径。

“习近平主席提出的主张有助于全球凝聚共识、携手落实联合国2030年可持续发展议程。”在澳大利亚国际事务研究院院长艾伦·金吉尔看来，实现可持续的全球经济发展非常重要。除了紧张的地缘政治局势，世界面临的更深层挑战来自气候变化、环境保护等方面。有效应对能源、卫生等领域问题，对二十国集团成员、对广大发展中国家来说非常重要。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，习近平主席在此次峰会上就应对气候变化等全球性挑战提出重要主张。他指出，中国一直在同世界交流想法、为世界提供机遇，中国与其他国家在共建“一带一路”框架下的合作就是很好的例子。

恰普克表示，中国的发展使全球受益，这也是众多德国企业积极开拓中国市场的原因。在一个开放的世界中，各国利益相互交织，和平相处、合作共赢是应对共同挑战唯一可行的方式，这也正是中国一直致力于实现的目标。

印度经济学家、印中经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨基卜非常赞同习近平主席有关人类发展面临重大挑战的阐述，认为当前地缘政治局势紧张、世界经济难题等因素导致多边治理体系面临严重压力，维护多边主义、加强合作是国际社会共渡难关的唯一可行途径。

为团结合作共创未来凝聚共识

习近平主席指出，团结就是力量，分裂没有出路。各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

“中国将继续致力于促进世界和平与发展，与各国携手应对挑战、共建美好世界。”这是东日本国际大学客座教授西园寺一晃在研读习近平主席讲话后的突出感受。

他说，当前，人类正面对单边主义抬头、气候变化、疫情蔓延等各种挑战，需要国际社会同心协力解决。在此背景下，习近平主席强调“同舟共济”“让团结代替分裂”，符合国际社会共同利益。各国在此次峰会上共商大计具有重大意义。中国作为经济大国、贸易大国、外汇储备大国以及世界重要的大市场，将发挥巨大作用，世界期待中国通过不断发展继续为推动世界经济复苏贡献力量。

巴西瓦加斯基金会教授、知名中国问题专家埃万德罗·卡瓦略赞同习近平主席有关“二十国集团要坚守团结合作初心，传承同舟共济精神，坚持协商一致原则”的论述。他表示，二十国集团包含主要发达经济体和新兴市场经济体，是发展中国家与发达国家对话的平台。二十国集团在共商国际大事、解决全球性问题方面的作用日益增强，这说明“人们愈发认识到加强团结合作的重要性和强调真正多边主义的重要性”。

卡瓦略说，中国注重从更加全球化、更具包容性的角度解决问题，倡导互利共赢，寻求与各方进行合作，积极参与二十国集团等合作机制，受到国际社会信赖。

俄罗斯高等经济大学副校长维多利亚·帕诺娃长期致力于二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的专业人士交流。她认为，当前世界面对各种风险挑战，发展中国家首当其冲。习近平主席关于全球发展的主张反映了广大发展中国家的重要关切。“每个国家都享有平等发展的权利。期待二十国集团成员在医疗、数字化、粮食和能源安全等领域深化合作，共同推动建立更加公正、公平的全球治理体系。”

韩国全球战略合作研究院院长黄载皓指出，唯有团结合作、携手发展才是克服危机的正确方向。他指出，中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议与构建人类命运共同体理念一脉相承，把增进全人类福祉作为落脚点，致力于推动各国共同发展进步、创造安全稳定的地区和国际环境，将为处于变局中的世界注入更多确定性。

“习近平主席提出的重要主张将引发各国深入思考，进而推动解决世界面临的诸多重大挑战。”沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布说。他指出，中国一直致力于推动二十国集团以及国际社会的团结合作，并为此作出扎实有效的努力，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议等具有十分重要的意义，世界期待中国在维护世界和平、推动全球发展方面不断作出更大贡献。

(责编：白宇、杨光宇)