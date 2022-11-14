医生为小男孩治疗肚子疼。人民网记者 李秉新摄

人民网皎漂11月13日电 （记者李秉新）13日，中信联合体与皎漂社会经济发展援助组织在缅甸皎漂县人民医院支持下深入皎漂马德岛偏僻乡村，共同实施“皎漂未来"——移动诊所项目开展义务问诊活动。

马德岛位于缅甸若开邦皎漂半岛附近海域，是皎漂深水港和工业园区所在地。在云南省商务厅指导下，中信缅甸与云南建投牵头组织策划，缅方皎漂社会经济发展援助组织负责具体实施，皎漂县人民医院提供医护人员和药品支持。

经过1个多小时的海上航程，又经过20分钟的拖拉机旅程，大家来到马德岛最为偏僻的村子。村民们得知义务问诊活动，便扶老携幼赶来就医。一个5岁男孩经常肚子疼，他的妈妈赶紧带他到大夫面前询问个究竟；一位老婆婆血压偏高，大夫给她开了降压药。

“皎漂未来”移动诊所项目于今年7月30日启动，迄今为止已经为马德岛14个村子共计1183名村民进行了义务诊疗和预防疾病知识讲座。由于地处偏远地区交通不便，加之是极度贫困地区，当地村民大多患有胃病、高血压、糖尿病、腹痛和皮肤感染，他们没有条件及时就医，“皎漂未来”——移动诊所项目就成了当地村民求医问药的唯一渠道。

4个多小时过去了，病人们不断拿药离去，药剂师耐心地核对病人姓名并讲解用药方法。一位老人腿脚不便，我方两位人员便搀扶着他慢慢走下台阶……这样的爱心行动让村民们非常感激，他们说村里世世代代都没去过医院看病，今天在家门口遇到了救命恩人，希望义务问诊活动经常来。

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