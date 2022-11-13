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邻国大使说中国|泰国驻华大使：一起实现飞跃发展

2022年11月13日21:25 | 来源：央视新闻客户端
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期待APEC会议推动亚太经济复苏发展

　　2022年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将于11月18日至19日在泰国举行。作为东道主，泰国将今年APEC会议的主题确定为“开放、连通、平衡”。届时，APEC各方将会聚曼谷，共商后疫情时代亚太经济合作大计。

　　泰国驻华大使阿塔育·习萨目在接受总台记者专访时表示，期待今年的APEC会议可以推动亚太地区经济复苏发展，希望参加会议的各个经济体，能够有发展、恢复自身经济的想法和政策，共同应对新冠疫情的冲击。

　　APEC是中国改革开放后参加的第一个区域经济合作组织，也是中国深度参与经济全球化的一个重要里程碑。加入APEC三十一年来，中国不断加速对外开放步伐，平均关税从39.5%下降到7.4%左右。截至2020年，中国与APEC成员间贸易额达2.87万亿美元。

　　泰国驻华大使 阿塔育·习萨目：中国是大体量的经济体，能够在APEC框架内的合作中发挥积极作用，比如地区的自由贸易。如果我们能促进区域内的自由化，必将促进贸易、投资等各种往来的增加。作为区域大国，中国能够推动以上合作。这次APEC会议最重要的任务就是推动经济发展，希望各经济体可以和我们一起推动经济发展，尤其是绿色经济和可持续发展。

　　泰国全力支持中国的全球发展倡议

　　泰国驻华大使 阿塔育·习萨目：发展是各国和平与稳定的关键。中国是最有发展经验的国家，并且真心分享经验，全力帮助其他国家。如今，中国开始彰显大国影响力，习近平主席在联大提出全球发展倡议。这是一项来自具有成功发展经历国家的有益经验，它致力于帮助那些发展相对滞后的国家，是一项号召各个发展中国家团结合作、促进发展的倡议。

　　泰国从一开始就表态参与该倡议。我们在联合国，在纽约、日内瓦，都积极参与了相关国际会议，并且随时支持此倡议的推进，全力支持中国倡议。

　　中国的发展给周边国家带来好处

　　今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年，两国同意朝着构建命运共同体的目标和愿景努力。中国连续多年是泰国最大贸易伙伴、农产品最大出口市场、主要外资来源国。2021年，中泰两国贸易额增长33%，达到1312亿美元，历史上首次突破千亿美元大关。

　　泰国驻华大使 阿塔育·习萨目：“泰国4.0”发展战略和中国的“一带一路”倡议可以互相融合，中国在科技、创新、高铁建设、人才培养方面有很好的经验，泰国作为一个发展中国家，非常需要学习借鉴中国的经验。我认为泰中两国未来的合作，将更加注重科技方面的合作，以及“一带一路”框架下的互联互通，推动两国关系更加快速发展。

　　中国的发展给周边国家带来了好处。中国扩大开放，将自身的科技和经验分享给邻国，互助互利，帮助邻国建设交通网络、打通跨国运输通道，推动经贸往来，这些都是非常有益的事情。

　　赞赏中国共产党治国理政的伟大成就

　　泰国驻华大使 阿塔育·习萨目：中共二十大是中国又一次汇聚民智，制定中国未来发展方针政策的大会。我们对中国胜利举行二十大表示庆祝，并对中国共产党在治国理政上取得的伟大成就表示赞赏！

　　中国在习近平主席的带领下，国家稳定，得到中国人民乃至全世界的广泛认可。习主席带领中国发展取得巨大成就，推动中国成为世界强国，以开放的政策帮助周边国家，带动亚洲国家一起实现飞跃发展！

 

　　监制丨申勇 全宇虹

　　策划丨蔡靖骉

　　编导丨时冉

　　记者丨许平平 彭少艾 覃思 辛乔

　　摄像丨石丞 范凯 闫耀东

　　剪辑丨张斌

　　视觉设计丨 陈括 张晶 齐欢

　　灯光丨葛广利 刘文生 陈诚 张楠

　　统筹丨李铮 张建欣 马立飞 王琦 于淼 闫思羽

(责编：白宇、杨光宇)

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