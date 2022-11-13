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跟着习主席看世界 | 走进“千岛之国”印度尼西亚

2022年11月13日15:58 | 来源：中国日报网
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它是世界上最辽阔的群岛国家

191.3万平方公里土地

17000多个岛屿星罗棋布

它是世界第四人口大国

2亿多人口

714个部族风情各异

它就是印度尼西亚

中国和印度尼西亚隔海相望

两国友好关系的历史源远流长

15世纪初

郑和七下西洋

书写了两国人民友好交往的历史佳话

600多年后的今天

中国已经成为印尼最大贸易伙伴

第二大投资来源国

印尼雅万高铁

全线采用中国技术 中国标准

是两国共建“一带一路”的标志性项目

2022年9月

中国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

中国数字领军企业在印尼落地

中国和东盟完成制定

《数字经济合作伙伴关系行动计划2021-2025》

中国和印尼都已宣布

要力争在2060年实现碳中和

事实证明

发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益

也在地区和全球层面产生积极深远影响

强劲生机

无限潜能

光明未来

中国印尼合作

将不断取得新的更大发展

11月15日至16日

二十国集团（G20）领导人第十七次峰会

将在印尼巴厘岛召开

让我们一起拭目以待吧

(责编：宋心蕊、袁勃)

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