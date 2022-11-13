跟着习主席看世界 | 走进“千岛之国”印度尼西亚
2022年11月13日15:58 | 来源：中国日报网
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它是世界上最辽阔的群岛国家
191.3万平方公里土地
17000多个岛屿星罗棋布
它是世界第四人口大国
2亿多人口
714个部族风情各异
它就是印度尼西亚
中国和印度尼西亚隔海相望
两国友好关系的历史源远流长
15世纪初
郑和七下西洋
书写了两国人民友好交往的历史佳话
600多年后的今天
中国已经成为印尼最大贸易伙伴
第二大投资来源国
印尼雅万高铁
全线采用中国技术 中国标准
是两国共建“一带一路”的标志性项目
2022年9月
中国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用
中国数字领军企业在印尼落地
中国和东盟完成制定
《数字经济合作伙伴关系行动计划2021-2025》
中国和印尼都已宣布
要力争在2060年实现碳中和
事实证明
发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益
也在地区和全球层面产生积极深远影响
强劲生机
无限潜能
光明未来
中国印尼合作
将不断取得新的更大发展
11月15日至16日
二十国集团（G20）领导人第十七次峰会
将在印尼巴厘岛召开
让我们一起拭目以待吧
(责编：宋心蕊、袁勃)
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