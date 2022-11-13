新华社东京11月13日电（记者钱铮）包括人类在内的哺乳动物的子代出生后，体内依然保留着一些来自母体的细胞。日本东京大学近日发布公报说，该校研究人员经动物实验发现，这些细胞起着调控子代免疫系统，避免免疫系统过度活跃的作用。

包括人类在内的哺乳动物的子代会通过胎盘和哺乳等从母体获得一些细胞，这些细胞留存在各种脏器中并伴随子代一生。此前研究显示，母亲在妊娠期，这些细胞可防止母亲和胎儿的免疫系统互相攻击。但是出生之后的子代继续保留这些细胞有何作用并不清楚。

东京大学生物科学副教授入江直树等研究人员向新生子鼠体内注射编码合成白喉毒素受体的基因，以选择性地清除子鼠体内来自母体的细胞。白喉毒素可以扰乱细胞工作，使细胞无法正常生产蛋白质，从而失去正常功能。白喉毒素受体的基因经过基因工程处理，可以只在来自母体的细胞中过度表达，从而清除这些细胞，但这种基因在子鼠自身的细胞中会保持“沉默”。

连续注射两周后，通过哺乳等方式从母体转移到子鼠体内的细胞基本被清除。研究人员发现，来自母体的细胞被清除后，这些新生子鼠脾脏内的T细胞、自然杀伤细胞等免疫细胞进入活跃状态。也就是说，来自母体的细胞可能起到了防止新生子鼠免疫系统过度活跃的作用。

研究人员认为，子鼠出生后会暴露在一个有多种抗原和潜在过敏原的环境中，需要避免免疫系统过度活跃。免疫系统过度活跃可能会引发炎症，本次研究成果有望应用于这类炎症的治疗。

相关论文已发表在英国《开放生物学》杂志上。

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