新华社印度尼西亚巴厘岛11月13日电（国际观察）凝聚共识 增强协调——世界期待二十国集团巴厘岛峰会为经济复苏带来信心

新华社记者郝亚琳 余谦梁

二十国集团（G20）领导人第十七次峰会将于11月15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举行。国际社会期待此次峰会凝聚共识，推动主要经济体加强宏观经济政策协调，发出坚持多边主义、开放包容、互利合作的声音，为全球经济复苏、国际社会携手应对全球性挑战注入信心；期待中国在G20中继续发挥积极作用，为破解全球发展困境，推动世界经济开放、包容、平衡、普惠发展贡献智慧和力量。

聚焦共同挑战

当前，新冠疫情延宕反复，全球经济复苏脆弱曲折，世界进入新的动荡变革期，风险危机层出不穷。G20作为应对全球性危机、改革完善全球经济治理的重要平台，其发挥的作用备受关注。

此次巴厘岛峰会以“共同复苏、强劲复苏”为主题，以全球卫生基础设施、数字化转型和可持续的能源转型为三大优先议题。在全球卫生基础设施方面，相关会议将探讨新冠疫情的应对之策和全球卫生基础设施的转型，推动增强全球卫生系统的韧性，使其更具包容性、公平性和应对危机的能力。在数字化转型方面，相关会议将讨论数字和经济领域的重要问题，聚焦为世界创造更加包容的数字化转型环境。在可持续的能源转型方面，相关会议将探讨保证能源的可获得性、增强智能和清洁能源技术、促进能源融资等问题。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，数字经济作为世界经济增长的新动力，已变得非常关键。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔指出，气候变化是国际社会共同关心的话题，也是G20主要成员有望达成重要进展的议题。在这样的关键问题上取得重大进展非常重要。

“这些议题都是国际社会共同面临的挑战，单凭一个国家是无法应对的，其影响也不局限于某一个国家或地区。今年的峰会需要为这些问题拿出一个全球性解决方案，这个方案应该是多边的、集体的，而不是优先考虑某一个国家的利益。”印度尼赫鲁大学教授狄伯杰说。

合作形势紧迫

当前，世界经济遭受多重冲击，多国面临持续攀升的通胀压力。一些发达经济体为解决自身通胀问题激进加息，其外溢效应影响全球金融稳定，让新兴市场和发展中国家承受巨大压力。

国际货币基金组织（IMF）10月发布报告，预计2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。

“国际社会比以往任何时候都更需要合作，这也是我们希望G20所能做到的。领导人们需要以建设性方式参与议题的讨论，拿出积极的解决方案。”德赖斯代尔说。

印尼外长蕾特诺在出席今年联大一般性辩论时表示，全世界都寄希望G20成为全球经济特别是发展中国家经济复苏的催化剂。不能让全球经济复苏听任地缘政治的摆布。

苏尔约诺表示，新冠疫情对世界经济造成冲击，发展中经济体遭受了比发达经济体更大的损失和创伤，复苏动能也更弱，两者之间的增长鸿沟正在扩大。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，从今年开始，印尼、印度和巴西将相继担任G20轮值主席。由于轮值主席对当年峰会议题的设计有主导权，因此这样的安排意味着新兴国家所关注的国际金融机构改革、减贫、基础设施建设、数字化升级等议题有望处于更优先地位，全球治理的议程设定也将更具有连贯性。

中国备受期待

作为全球第二大经济体和最大的发展中国家，中国一直推动G20在应对全球性挑战、完善全球经济治理上发挥引领作用，支持提升新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。面对当前复杂敏感的全球局势，国际社会尤为期待本次峰会上的中国声音、中国方案。

狄伯杰说，中国为应对新冠疫情做了很多工作，不仅加强自身能力建设，还帮助其他发展中国家克服能力不足的困难，加强应对新冠疫情所需的卫生基础设施建设。期待中国在本次峰会上继续推动构建全球卫生体系建设。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之表示，中国坚持走经济全球化的正确道路。中国致力于同其他国家一道，共同营造有利于发展的国际环境，为世界经济增长注入新动力。

德赖斯代尔表示，中国坚定支持多边主义，同其他国家一道支持世界贸易体制改革，中国对于团结G20国家应对全球性挑战至关重要。（参与记者：姜磊、白旭、涂一帆、郑世波）

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