新华社华盛顿11月12日电（记者颜亮 孙丁）据美国多家媒体12日晚统计和测算，民主党在今年中期选举中赢得守住国会参议院多数党地位所需席位，而下届国会众议院控制权归属仍悬而未决。

参议院100个席位中有35个今年改选。媒体测算数据显示，现任内华达州参议员、民主党人凯瑟琳·科尔特斯·马斯托将连任，使民主党在参议院获得席位数量达到50个。佐治亚州参议院席位归属尚不明晰，两党候选人将在下月6日通过“加时赛”决出胜负。

目前，共和党在参议院手握49席。由于民主党籍副总统哈里斯作为参议院议长可以投出打破平局的票，这意味着即便共和党在参议院赢得50个席位，民主党也仍将维持参议院多数党地位，继续主导立法等事务。

国会众议院全部435个席位均将换届，成为众议院多数党需要至少218席。测算数据显示，共和党和民主党已分别斩获211席和204席，还有20席没有确定归属。

此间分析人士指出，美国国会两院控制权争夺激烈、席位差距小凸显美国政治极化和固化以及民意撕裂与对立。日前一项中期选举出口民调显示，大多数选民对美国现状持负面态度，通胀是选民最关心的问题，其次是堕胎权、犯罪、枪支政策和移民。

在今年的中期选举中，全美50个州中36个州的州长、3处海外领地总督以及全美各地大量行政、立法官员等也面临改选。

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