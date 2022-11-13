新华社埃及沙姆沙伊赫11月13日电（国际观察）应对气候变化：西方倒退遭诟病 中国笃行获好评

新华社记者

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行。过去一年，尚未走出新冠疫情阴霾的人类遭遇了乌克兰危机、能源危机、全球通胀、极端天气等冲击。为了应对能源和财政困境，西方部分国家重新转向传统的煤炭发电，部分国家将应对气候变化放到了一边，发达国家承诺为发展中国家提供的气候应对资金也迟迟不兑现。

同样面对巨大压力和挑战，中国始终致力于走绿色发展道路，以实际行动为人类应对气候变化树立榜样。

西方倒退遭诟病

丹麦哥本哈根共识研究中心主任约恩·隆博格近日在加拿大《环球邮报》发表评论文章指出，就在去年，英国还在格拉斯哥气候变化大会上强烈谴责化石燃料，而现在，英国计划今冬继续让燃煤电厂运营，不再按原计划把它们几乎全部关闭；德国也在恢复燃煤电厂；欧盟从澳大利亚、南非和印度尼西亚进口的动力煤增加了10倍以上……

文章说，自乌克兰危机升级以来，西方富裕国家一直从世界各地增加化石能源供应，一些国家在本次联合国气候变化大会上“将出现比以往更惊人的伪善”，“世界上的富国会热心地告诫穷国化石燃料的危险——在他们自己消耗了大量天然气、煤炭和石油之后”。

参加COP27的巴基斯坦国民议会议员、负责气候变化事务的国民议会秘书处秘书娜兹·俾路支说，每个国家都有自己要优先处理的问题，但在应对全球气候变化上，所有国家都应以超越本国的视角来看待。

西方承诺不兑现

早在2009年哥本哈根联合国气候变化大会上，发达国家就做出承诺，到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金支持，但至今没有兑现。

联合国秘书长古特雷斯表示，2030年，发展中国家的适应需求将飙升至每年3400亿美元之多。然而，目前对适应的支持还不到这个数额的十分之一，但代价却是由最脆弱的人群和社区承受，这是不可接受的。他呼吁，抛开借口，拿起工具箱来解决问题。

对发达国家的言而无信，参加COP27的发展中国家代表纷纷表示不满和愤慨。

“是承诺就应该兑现，发达国家应该亡羊补牢，避免为时过晚。巴基斯坦今年遭遇了严重的洪涝灾害，我们深知其痛，大家必须一起行动起来。”俾路支说。

雨林国家联合会执行主任凯文·康拉德更是直言不讳：“为逃避1000亿美元气候资金，西方国家找了很多借口，每年却花费数万亿美元在其他事务上。很明显，他们只是不愿在应对气候变化问题上投资。”

中国行动获好评

11日，在与出席COP27的中国代表团举行会谈时，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔对中国始终积极应对气候变化的坚定立场、将气候承诺化为实际行动的精神表示高度赞赏。他认为，当前，国际社会正面临能源危机，中国在气候变化领域持续取得实质性进展，在推进全球应对气候变化进程中发挥了重要作用。

埃及环境部长亚丝明·福阿德对中国提出“双碳”目标和付出的巨大努力高度赞赏，认为中国提出“绿水青山就是金山银山”的理念鼓舞人心。

埃及开罗大学教授瓦利德·贾巴拉对中国的绿色发展很熟悉。他说，绿色发展并不是一个替补选项，而是全世界限制碳排放、保护环境的一条不可替代的道路。中国在相关产业和项目上有着丰富的经验，包括生产绿色氢能、电动汽车和太阳能电池等。

康拉德说：“中国在新能源领域的投资和发展是一个好榜样，它向世界展示了希望”。（参与记者：陈梦阳、姚兵、沈丹琳、段敏夫）

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