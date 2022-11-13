新华社金边11月13日电（国际观察）中国-东盟经贸合作蓬勃发展硕果累累

新华社记者吴长伟 黄茜恬 张伊伊

面对复杂多变的国际环境，中国与东盟的贸易往来近年来保持良好增长势头，展现出强劲韧性和巨大潜力。中国与东盟在多领域更加紧密的经贸合作不断收获硕果，生发源源动力，提振区域经济。

经贸合作活力足、韧性强

中国与东盟是全球重要的生产制造基地，拥有超大消费市场。新冠疫情发生近3年来，中国-东盟贸易逆势增长，目前已互为最大贸易伙伴，双向贸易额连创新高，2022年前10个月已达7984亿美元，同比增长13.8%。

成熟、有效的合作机制有力支持中国与东盟区域合作发展事业行稳致远，双边合作枝繁叶茂、硕果累累。数据显示，截至今年7月底，中国和东盟累计双向投资额超过3400亿美元，已成为相互投资最活跃的合作伙伴。

在强劲发展势头下，中国与东盟共同推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署实施，合力建设全球最大规模自贸区，开放联动发展迈上新台阶。

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙说，RCEP生效实施的最明显利好是促进成员国之间的贸易增长，进一步推动区域经济融合。马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，对于东南亚国家来说，RCEP对于区域内进一步消除贸易壁垒起到重要作用。

互联互通效率高、稳增长

近年来，得益于国际陆海贸易新通道建设和区域内冷链、冷库等配套基础设施不断完善，东盟国家对华水果、零食、农产品出口大幅增长。以泰国榴莲为例，除了空运进入中国市场，现在还可选择陆路运输，或从林查班港海运至钦州港、广州港南沙港区等地。

随着中国和东盟互联互通水平进一步提升，高质量共建“一带一路”取得标志性成果：柬埔寨迈入“高速时代”，金港高速公路通车；中老铁路助力老挝实现“陆联国”梦想；东盟首个高铁雅万高铁即将试运营；中老泰铁路、马来西亚东海岸铁路建设提速；中马、中印尼“两国双园”做大做强；国际陆海贸易新通道高效联通欧亚……

日前，老挝北部中老铁路孟赛站开办货运业务，标志着中老铁路货运站全部启用。“以前，老挝的大米等农产品运到重庆、四川等地，至少需要20多天。”长期从事中老贸易的民生国际货物运输代理有限公司经理吴杨说，如今货物搭乘陆海新通道中老班列，从老挝到重庆只需4天。

西部陆海新通道目的地已拓展至113个国家和地区的335个港口；运输品类由最初的陶瓷、板材等50余种，增加至汽车配件、电脑配件、新能源汽车等640余种。

合作升级潜力大、前景广

中国和东盟成员国日前决定，持续推进区域经济一体化，欢迎正式启动中国－东盟自贸区3.0版谈判，支持全面有效落实RCEP，深化海关、应对技术性贸易壁垒和卫生与植物卫生合作，促进贸易便利化；充分发挥中国国际进口博览会、中国－东盟博览会、中国－东盟商务与投资峰会及其它平台作用，支持东盟扩大农产品等对华出口。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，中国和东盟携手并进，取得丰硕合作成果，双方都是自由贸易和多边主义的重要推动力量，对增进区域内相互理解和信任、维护和平与稳定作出重要贡献。

展望未来，在区域经济一体化欣欣向荣的大背景下，中国与东盟之间的合作后劲更足、前景更好，为区域及世界经济复苏发展提供新动能。（参与记者：毛鹏飞、朱炜、孙一）

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